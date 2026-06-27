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15 रुपये के शेयर वाली कंपनी ने बदला बायबैक ऑफर, अब ₹20 देने का ऐलान

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने अपने शेयर बायबैक ऑफर की कीमत ₹18 प्रति शेयर से बढ़ाकर ₹20 प्रति शेयर कर दी है
15 रुपये के शेयर वाली कंपनी ने बदला बायबैक ऑफर, अब ₹20 देने का ऐलान

Patel integrated logistics share: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनी पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने शेयर बायबैक ऑफर को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या है फैसला?

पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने अपने शेयर बायबैक ऑफर की कीमत ₹18 प्रति शेयर से बढ़ाकर ₹20 प्रति शेयर कर दी है। हालांकि, इसके साथ ही कंपनी ने बायबैक के तहत खरीदे जाने वाले शेयरों की संख्या घटा दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पहले कंपनी के बोर्ड ने 24 जून 2026 को अधिकतम 60 लाख इक्विटी शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी थी। इन शेयरों का फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और कुल बायबैक रकम ₹10.80 करोड़ से अधिक नहीं रखी गई थी। अब संशोधित प्रस्ताव में कंपनी ने बायबैक की कीमत में बढ़ोतरी के अलावा कुल बायबैक राशि को लगभग समान रखने के लिए खरीदे जाने वाले शेयरों की संख्या 60 लाख से घटाकर 54 लाख शेयर कर दी गई है। यह कंपनी की मौजूदा चुकता इक्विटी पूंजी का लगभग 7.76 प्रतिशत हिस्सा है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बीते गुरुवार को 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा था। इस शेयर की कीमत बीएसई पर 15.98 रुपये थी। वहीं, शुक्रवार को मुहर्रम की वजह से बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। इसके अलावा, शनिवार और रविवार साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। ऐसे में अब सोमवार को निवेशकों की नजर कंपनी के शेयर पर होगी। बता दें कि मार्च 2026 में शेयर 8.04 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

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कैसे रहे तिमाही नतीजे?

जनवरी से मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही में पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स का नेट प्रॉफिट 1.86 करोड़ रुपये था। एक साल बाद यानी जनवरी से मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में प्रॉफिट 60.22% बढ़कर 2.98 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही में सेल्स 86.47 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में 11.69% बढ़कर 96.58 करोड़ रुपये हो गई। पूरे साल की बात करें तो मार्च 2025 में खत्म हुए वित्त वर्ष में नेट प्रॉफिट 7.60 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 में खत्म हुए साल में 26.18% बढ़कर 9.59 करोड़ रुपये हो गया।

बायबैक क्या है?

यह एक ऐसा कॉरपोरेट एक्शन है जिसमें कोई कंपनी अपने ही जारी किए गए शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है। यदि बायबैक कीमत बाजार भाव से अधिक हो, तो निवेशक अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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