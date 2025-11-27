रॉकेट सा उड़ गया यह छोटकू शेयर, 798 करोड़ रुपये के मिले हैं बड़े ऑर्डर

संक्षेप: पटेल इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को 14% से अधिक उछलकर 37.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में यह उछाल 798.19 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर मिलने के बाद आया है।

स्मॉलकैप कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर गुरुवार को BSE में 14 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 37.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में यह उछाल बड़े ऑर्डर मिलने के बाद आया है। पटेल इंजीनियरिंग को 798.19 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर इस साल अब तक 27 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

पटेल इंजीनियरिंग को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को 798.19 करोड़ रुपये के 2 लेटर्स ऑफ इंटेंट (LoI) मिले हैं। स्मॉलकैप कंपनी को मिले यह ऑर्डर छत्तीसगढ़ में कोल एक्स्कवैशन (कोयले की खुदाई) और ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट (LoI), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के लिए सैडैक्स इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने दिए हैं। इस ऑर्डर में बिलासपुर के हसदेव एरिया में झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में काम किया जाना है। पटेल इंजीनियरिंग को मिला यह कॉन्ट्रैक्ट 9 साल का है।