टूटकर 10 रुपये से भी नीचे आ गया था यह शेयर, अब विजय केडिया ने खरीदे हैं 1 करोड़ शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी पटेल इंजीनियरिंग में 1.01% हिस्सेदारी या 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 98% से ज्यादा टूटकर 8.22 रुपये पर पहुंच गए थे।

Jan 26, 2026 08:36 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने पिछले दिनों एक और शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। यह स्मॉलकैप कंपनी पटेल इंजीनियरिंग का शेयर है। विजय केडिया ने सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग में 1.01 पर्सेंट हिस्सेदारी या 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। केडिया ने यह हिस्सेदारी अपने इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए खरीदी है। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को 28.03 रुपये पर बंद हुए हैं।

98% से ज्यादा टूटकर 10 रुपये से नीचे पहुंच गए थे कंपनी के शेयर
पटेल इंजीनियरिंग के शेयर पिछले कुछ साल से लगातार दबाव में हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 98 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए थे। कंपनी के शेयर 11 जनवरी 2008 को 634.33 रुपये पर थे। इस लेवल से कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 27 मार्च 2020 को 8.22 रुपये पर पहुंच गए। इसके बाद कंपनी के शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से कंपनी के शेयरों में फिर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है और इसके शेयर लुढ़क रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस में ऑपरेट करती है। डैम, टनल्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स, हाईवेज, ब्रिज एंड रेलवे के साथ रियल एस्टेट डिवेलपमेंट में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है।

एक साल में 38% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
पटेल इंजीनियरिंग (Patel Engineering) के शेयर पिछले एक साल में 38 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 27 जनवरी 2025 को 45.73 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 जनवरी 2026 को BSE में 28.03 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 24 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 37.25 रुपये से लुढ़ककर 28 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तीन महीने में कंपनी के शेयर करीब 22 पर्सेंट टूटे हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 50.48 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 26.16 रुपये है।

