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Patel Engineering Share: इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी पटेल इंजीनियरिंग को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी अरुणाचल प्रदेश में 144 मेगावाट (MW) का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ₹1,441.04 करोड़ की सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। इस रकम में जीएसटी भी शामिल है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए बोली की घोषणा मिल गई है। बता दें कि कंपनी के शेयर आज गुरुवार को करीबन 5 पर्सेंट तक चढ़कर 24.08 रुपये पर आ गए थे।

यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बनाया जाएगा। इसका नाम गोंगरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Gongri Hydro Electric Project) है। इसे पूरा करने में करीब 48 महीने यानी 4 साल का समय लगेगा। कंपनी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के तहत 72-72 मेगावाट की दो यूनिट लगाई जाएंगी। इससे कुल 144 मेगावाट बिजली जनरेट की जा सकेगी।

क्या है पूरा प्रोजेक्ट और कौन करेगा काम? इस प्रोजेक्ट को पटेल इंजीनियरिंग की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी दिरांग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (DEPL) के जरिए विकसित किया जाएगा। इसके लिए DEPL को एक स्पेशल पर्पज कंपनी के तौर पर बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट BOOT यानी बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर तैयार होगा। इसके तहत कंपनी 40 साल की लीज पर प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन करेगी। इसके बाद तय शर्तों के अनुसार इसे संबंधित प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गोंगरी नदी पर बनाया जाएगा, जो बिचोम नदी की सहायक नदी है। यह इलाका कामेंग नदी बेसिन में आता है।

हर साल जनरेट होगी 623 मिलियन यूनिट बिजली कंपनी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट से हर साल करीब 623.19 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट होने का अनुमान है। इसके लिए नदी के पानी के बहाव और प्लांट की उपलब्धता को ध्यान में रखकर गणना की गई है। प्रोजेक्ट के निर्माण में कई बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। इसमें पानी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बैराज बनाया जाएगा। इसके अलावा पानी से मिट्टी और रेत हटाने के लिए खास चैंबर भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 7.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जिसके जरिए पानी को पावर हाउस तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पानी की मदद से टरबाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी। प्रोजेक्ट में पावर हाउस, पानी को वापस नदी में छोड़ने के लिए चैनल और बिजली सप्लाई से जुड़े दूसरे उपकरण भी लगाए जाएंगे।

कंपनी ने क्या कहा? पटेल इंजीनियरिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर कविता शिरवाइकर के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए अहम है। इससे कंपनी को अपनी इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट को तय समय में और जरूरी सुरक्षा मानकों के साथ पूरा करने पर ध्यान देगी।