सरकार से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए ₹1700 करोड़ की डील, ₹32 का शेयर बना रॉकेट
Patel Engineering Share: इंफ्रास्ट्रक्चर-कंस्ट्रक्शन कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट तक चढ़ गए और 31.32 रुपये पर पहुंच गए थे।
Patel Engineering Share: इंफ्रास्ट्रक्चर-कंस्ट्रक्शन कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट तक चढ़ गए और 31.32 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी डील है। दरअसल, कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 144 मेगावॉट के गोंगरी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए समझौता किया है। कंपनी के मुताबिक, इस हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर करीब ₹1,700 करोड़ की लागत आएगी और इसके निर्माण में लगभग चार साल का समय लगेगा।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने गुरुवार, 18 दिसंबर को बताया कि यह प्रोजेक्ट पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार की नई नीति “अरुणाचल प्रदेश में विशेष परिस्थितियों में समाप्त की गई वृहद जलविद्युत नीति की बहाली, 2025” के तहत इसे फिर से मंजूरी मिली है। खास बात यह है कि गोंगरी प्रोजेक्ट इस नई नीति के तहत बहाल होने वाला राज्य का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसे राज्य कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर कविता शिरवाइकर ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ इलाके की जलविद्युत क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक फायदे भी मिलेंगे।
क्या है डील
MoU के तहत पटेल इंजीनियरिंग इस प्रोजेक्ट की पूरी ज़िम्मेदारी संभालेगी। इसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, इंजीनियरिंग और डिजाइन, जरूरी मशीनरी की खरीद, डैम और पावरहाउस का निर्माण, टर्बाइन और जनरेटर की इंस्टॉलेशन, साथ ही ट्रांसमिशन लाइन तैयार करना शामिल है। यह प्रोजेक्ट BOOT मॉडल यानी बिल्ड-आन-ऑपरेट-ट्रांसफर के तहत बनेगा, जिसमें 40 साल तक कंपनी इसे चलाएगी और उसके बाद यह संपत्ति अरुणाचल प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार हाइड्रोपावर सेक्टर को राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बनाना चाहती है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स से साफ ऊर्जा के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी पहले से ही हाइड्रोपावर, डैम, टनल और सिंचाई परियोजनाओं में लंबा अनुभव रखती है। शेयर बाज़ार की बात करें तो गुरुवार दोपहर 12:38 बजे कंपनी के शेयर करीब 2% चढ़कर ₹31.40 पर ट्रेड कर रहे थे, हालांकि पिछले छह महीनों में स्टॉक करीब 20% गिर चुका है।