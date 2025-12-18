Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Patel Engineering Share surges after signs MoU with Arunachal Pradesh for 1700 crore hydropower project
सरकार से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए ₹1700 करोड़ की डील, ₹32 का शेयर बना रॉकेट

सरकार से हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए ₹1700 करोड़ की डील, ₹32 का शेयर बना रॉकेट

संक्षेप:

Patel Engineering Share: इंफ्रास्ट्रक्चर-कंस्ट्रक्शन कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट तक चढ़ गए और 31.32 रुपये पर पहुंच गए थे।

Dec 18, 2025 03:02 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Patel Engineering Share: इंफ्रास्ट्रक्चर-कंस्ट्रक्शन कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट तक चढ़ गए और 31.32 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी डील है। दरअसल, कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 144 मेगावॉट के गोंगरी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए समझौता किया है। कंपनी के मुताबिक, इस हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर करीब ₹1,700 करोड़ की लागत आएगी और इसके निर्माण में लगभग चार साल का समय लगेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने गुरुवार, 18 दिसंबर को बताया कि यह प्रोजेक्ट पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार की नई नीति “अरुणाचल प्रदेश में विशेष परिस्थितियों में समाप्त की गई वृहद जलविद्युत नीति की बहाली, 2025” के तहत इसे फिर से मंजूरी मिली है। खास बात यह है कि गोंगरी प्रोजेक्ट इस नई नीति के तहत बहाल होने वाला राज्य का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसे राज्य कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर कविता शिरवाइकर ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ इलाके की जलविद्युत क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक फायदे भी मिलेंगे।

क्या है डील

MoU के तहत पटेल इंजीनियरिंग इस प्रोजेक्ट की पूरी ज़िम्मेदारी संभालेगी। इसमें डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, इंजीनियरिंग और डिजाइन, जरूरी मशीनरी की खरीद, डैम और पावरहाउस का निर्माण, टर्बाइन और जनरेटर की इंस्टॉलेशन, साथ ही ट्रांसमिशन लाइन तैयार करना शामिल है। यह प्रोजेक्ट BOOT मॉडल यानी बिल्ड-आन-ऑपरेट-ट्रांसफर के तहत बनेगा, जिसमें 40 साल तक कंपनी इसे चलाएगी और उसके बाद यह संपत्ति अरुणाचल प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार हाइड्रोपावर सेक्टर को राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बनाना चाहती है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स से साफ ऊर्जा के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। कंपनी पहले से ही हाइड्रोपावर, डैम, टनल और सिंचाई परियोजनाओं में लंबा अनुभव रखती है। शेयर बाज़ार की बात करें तो गुरुवार दोपहर 12:38 बजे कंपनी के शेयर करीब 2% चढ़कर ₹31.40 पर ट्रेड कर रहे थे, हालांकि पिछले छह महीनों में स्टॉक करीब 20% गिर चुका है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।