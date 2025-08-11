₹40 के शेयर में तूफानी तेजी, 67% बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट, घट गया कर्ज, अब 68% चढ़ेगा शेयर!
Patel Engineering Share Price: पटेल इंजीनियरिंग के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर की कीमत 9% से अधिक बढ़ी। इसी के साथ यह शेयर 40 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, जून तिमाही में कंपनी का कुल प्रॉफिट 67% बढ़ा है। इसी के साथ ही कंपनी का कर्ज भी घटा है। कंपनी का कुल कर्ज मार्च 2025 के अंत में ₹1,603 करोड़ से घटकर 30 जून 2025 तक ₹1,527 करोड़ हो गया।
क्या है डिटेल
कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 47.8 करोड़ रुपये से 67.4% बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गया। पटेल इंजीनियरिंग का रेवेन्यू अप्रैल-जून के दौरान सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1,102 करोड़ रुपये से 1,233 करोड़ रुपये हो गया। इसका एबिटा सालाना आधार पर 2% गिरकर 165 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के सीएफओ राहुल अग्रवाल ने बताया कि ईपीएस पिछले वर्ष के 0.65 से बढ़कर 0.92 हो गया, जो पूंजी अनुशासन और मजबूत वित्तीय आधार को दर्शाता है।
शेयरों के हाल
पटेल इंजीनियरिंग के शेयर की कीमत 9.38% बढ़कर 40 रुपये प्रति शेयर हो गई थी, जो 25 जुलाई के बाद का उच्चतम स्तर है। दोपहर 1:46 बजे तक यह 5.29% बढ़कर 38.42 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 0.57% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले 12 महीनों में शेयर में 30.68% और साल-दर-साल आधार पर 26.07% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी पर नजर रखने वाले तीन विश्लेषक इसे 'खरीदें' रेटिंग दे रहे हैं। औसत 12-माह का सर्वसम्मत टारगेट प्राइस 68.2% की बढ़ोतरी को दिखाता है।