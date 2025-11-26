Hindustan Hindi News
₹33 के शेयर वाली कंपनी को मिले बड़े ऑर्डर, अब गुरुवार को रहेगी निवेशकों की नजर

Wed, 26 Nov 2025 08:38 PM
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी पटेल इंजीनियरिंग को कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को इस ऑर्डर के बारे में जानकारी दी है। ऐसे में अब गुरुवार को निवेशकों की नजर पटेल इंजीनियरिंग के शेयर पर होगी। बता दें कि इस शेयर की कीमत 35 रुपये से भी कम है।

ऑर्डर की डिटेल

पटेल इंजीनियरिंग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे सैडेक्स इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से दो ऑर्डर मिले हैं। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये ऑर्डर उत्खनन, कंपोजिट वर्क, ओवरबर्डन हटाने (रीहैंडलिंग सहित), सरफेस माइनर द्वारा कोयला काटने, कोयले की लोडिंग और परिवहन के अलावा सभी आवश्यक प्लांट और उपकरणों को किराए पर लेने, आवश्यक मात्रा में डीजल की आपूर्ति के लिए हैं। इन सभी ऑर्डरों की कुल कीमत ₹798.19 करोड़ है। कंपनी के मुताबिक ऑर्डर की अवधि नौ वर्ष है। कंपनी ने यह भी बताया कि प्रमोटर या प्रमोटर समूह की कंपनियों का ऑर्डर देने वाली संस्था में कोई हित नहीं है। कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि ये ऑर्डर संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत नहीं आते हैं।

पटेल इंजीनियरिंग का दूसरी तिमाही का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में पटेल इंजीनियरिंग का परिचालन से राजस्व ₹1208 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के ₹1174 करोड़ से 2.91% अधिक है। कंपनी का परिचालन EBITDA पिछले वर्ष के ₹162 करोड़ की तुलना में 2% की मामूली गिरावट के साथ ₹159 करोड़ रह गया। परिचालन EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 13.81% से घटकर 13.31% हो गया जबकि नेट प्रॉफिट भी एक साल पहले के ₹80.7 करोड़ से घटकर ₹77 करोड़ रह गया। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के अंत में कंपनी की ऑर्डर बुक ₹15,146 करोड़ थी, जिसमें 62% परियोजनाएं जलविद्युत क्षेत्र से संबंधित थीं। वहीं, सिंचाई क्षेत्र में कंपनी के पास 21 परियोजनाएं हैं, जिनका मूल्य 3,023 करोड़ रुपये है।

शेयर की कीमत

पटेल इंजीनियरिंग के शेयर की बात करें तो यह बुधवार को 3.88% बढ़कर 33.16 रुपये पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर का रेंज 33.48 रुपये से 32.10 रुपये के बीच रहा। दिसंबर 2024 में शेयर 59.50 रुपये पर था। वहीं, शेयर हाल ही में 31.60 रुपये के निचले स्तर तक गया था। यह दोनों भाव शेयर के 52 वीक के हाई और लो हैं।

