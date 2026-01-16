विजय केडिया के दांव लगाते ही रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर, 30 रुपये के पार पहुंचा दाम
स्मॉलकैप कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को 12% से अधिक के उछाल के साथ 30.89 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.01% है।
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के दांव लगाते ही स्मॉलकैप कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयर रॉकेट बन गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर शुक्रवार को BSE में 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 30.89 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 16 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। विजय केडिया ने 5 तिमाहियों के बाद पटेल इंजीनियरिंग में फिर से वापसी की है। केडिया ने सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव लगाया है।
विजय केडिया ने खरीदे हैं पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ शेयर
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने पटेल इंजीनियरिंग के 1 करोड़ शेयर खरीदे हैं। पटेल इंजीनियरिंग में केडिया की हिस्सेदारी 1.01 पर्सेंट है। केडिया ने यह हिस्सेदारी अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए खरीदी है। इससे पहले, केडिया की पटेल इंजीनियरिंग में 1.42 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। विजय केडिया जून 2024 में पटेल इंजीनियरिंग से बाहर हो गए थे।
पिछले एक साल में 37% लुढ़क गए हैं पटेल इंजीनियरिंग के शेयर
सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयर पिछले एक साल में 37 पर्सेंट टूट गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 16 जनवरी 2025 को 48.91 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 जनवरी 2026 को 30.89 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 20 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर 8 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 51.86 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 26.16 रुपये है। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो स्मॉलकैप कंपनी पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 150 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 15 जनवरी 2021 को 12.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 जनवरी 2026 को 30.89 रुपये पर जा पहुंचे हैं।