67% गिर गया यह शेयर, एक ही दिन में बड़ी गिरावट, आखिर क्या है वजह

30 जून 2025 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 36.70% रही। वहीं, पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास 31.17% हिस्सेदारी थी। प्रमुख संस्थागत निवेशकों की बात करें तो LIC के पास 9.14%, जबकि म्यूचुअल फंड्स के पास 1.72% हिस्सेदारी है।

Patanjali Foods shares: मल्टीबैगर FMCG कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर आज गुरुवार को कुछ ट्रेडिंग ऐप्स पर करीब 67% तक गिरते हुए दिखाई दिए। दरअसल, कंपनी का शेयर एक्स-बोनस हो गया है, यानी इसमें पहले से घोषित कॉरपोरेट एक्शन के अनुसार एडजस्टमेंट हो रहा है।

बोनस शेयर का ऐलान पतंजलि फूड्स ने 17 जुलाई 2025 को घोषणा की थी कि वह निवेशकों को 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास एक शेयर होगा, उन्हें दो अतिरिक्त नए शेयर (फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर) दिए जाएंगे। कंपनी ने 11 सितंबर 2025 (गुरुवार) को बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट तय किया था।

शेयर कैपिटल पर असर कंपनी कुल 72,50,12,628 बोनस शेयर जारी करेगी, जिसके बाद इसका कुल शेयर कैपिटल बढ़कर 108,75,18,942 शेयर (फेस वैल्यू ₹2) हो जाएगा।

कौन होंगे पात्र? जो निवेशक रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्ड करेंगे, उन्हें ये बोनस शेयर मिलेंगे। लेकिन रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर खरीदने वाले निवेशकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस कदम के साथ पतंजलि फूड्स ने उन बड़ी कंपनियों की लिस्ट में जगह बना ली है, जिन्होंने इस साल बोनस शेयर दिए हैं — इनमें एचडीएफसी बैंक, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, अशोक लीलैंड, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मदरसन सुमी वायरिंग, आनंद राठी वेल्थ, इंद्रप्रस्थ गैस और गरवारे टेक्निकल फाइबर्स शामिल हैं।

पतंजलि फूड्स शेयर में बोनस इश्यू का असर बुधवार को पतंजलि फूड्स का शेयर ₹1,802.25 पर बंद हुआ था और गुरुवार को बोनस इश्यू (2:1 अनुपात) के एडजस्टमेंट के बाद यह ₹601.15 पर खुला। हालांकि, इंट्रा डे में यह शेयर 595 रुपये पर आ गए थे। कुछ ब्रोकरेज ऐप्स ने पुराने (अनएडजस्टेड) दाम दिखाए, जिसकी वजह से निवेशकों को शेयर में 66-67% की बड़ी गिरावट नजर आई।

मार्केट कैप और शेयर का हाल बोनस एडजस्टमेंट के बाद शुक्रवार को पतंजलि फूड्स का शेयर सीमित दायरे में रहा और कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹65,000 करोड़ पर कायम रहा। हालांकि, यह अपने एडजस्टेड 52-वीक हाई ₹670 (अप्रैल 2025) से लगभग 10% नीचे है। बता दें कि साल 2019 में पतंजलि ग्रुप ने रुचि सोया का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया गया।