पहली बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

पतंजलि फूड्स लिमिटेड (Patanjali Foods Ltd) पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर (Bonus Share) देने जा रही है। इस बोनस इश्यू के लिए बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि अगले महीने यानी सितंबर में रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयरों का भाव बीएसई में 0.47 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1804.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री एक्सचेंज को दी जानकारी में पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए पतंजिल फूड्स लिमिटेड ने 11 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

बोनस शेयर से पहले कंपनी 3 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है। इससे पहले 2024 में पतंजलि फूड्स ने 8 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2024 में कंपनी ने 2 बार में 14 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में बीते एक साल में कैसा रहा प्रदर्शन? बीते एक महीने के दौरान पतंजलि फूड्स के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत से अधिक गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2030 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1570 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 65,397.95 करोड़ रुपये का है। बता दें, 10 साल में पतंजलि फूड्स के शेयरों का भाव 5175 प्रतिशत बढ़ा है।

जून की शेयरहोल्डिंग के अनुसार इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 68.83 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 31.17 प्रतिशत थी। पिछले दो तिमाही से इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। बता दें, दिसंबर तिमाही के अंततक कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 30.52 प्रतिशत थी।