पतंजलि फूड्स ने किया अंतरिम डिविडेंड का ऐलान, रिकॉर्ड डेट 13 नवंबर

संक्षेप: Dividend Stock: पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods Ltd) ने 8 नवंबर, शनिवार को अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 1.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला बोर्ड ने किया है।

Sat, 8 Nov 2025 04:20 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Dividend Stock: पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods Ltd) ने 8 नवंबर, शनिवार को अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 1.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला बोर्ड ने किया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अंतरिम डिविडेंड है। एक्सचेंज को दी जानकारी में पतंजलि फूड्स ने बताया है कि यह अंतरिम डिविडेंड को योग्य निवेशकों को 7 दिसंबर 2025 या उससे पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान

पतंजलि फूड्स के बोर्ड ने इस अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि अंतरिम डिविडेंड के लिए 13 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।

एक्सचेंज को पतंजलि फूड्स ने बताया है कि 8 नवंबर 2025 को हुई बोर्ड की मीटिंग में 1.75 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का फैसला किया गया है।

आर्थिक स्थिति कंपनी की कैसी?

पतंजलि फूड्स ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट 517 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 67.40 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का रेवन्यू भी सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़ा है। पतंजलि फूड्स का रेवन्यू दूसरी तिमाही में 9344.90 करोड़ रुपये रहा है।

शेयरों की क्या स्थिति?

शुक्रवार को पतंजिल फूड्स के शेयर बीएसई में 0.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 579 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.13 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 8.43 लुढ़क चुका है। भले ही पतंजलि फूड्स के लिए यह साल कठिन रहा है। लेकिन इसके बाद भी 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 234 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 10 साल में इस स्टॉक ने 5593 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

सितंबर के महीने में पतंजलि फूड्स के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। इससे पहले सितंबर के महीने में भी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

