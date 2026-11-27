बाबा रामदेव की कंपनी देगी ₹1.25 का डिविडेंड, जानें रिकॉर्ड डेट और आखिरी मौका
मुख्य बातें
- बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.25 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है
- कंपनी ने 11 दिसंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है
- आइए इसकी अन्य डिटेल्स जानते हैं
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods) से अच्छी खबर आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) की घोषणा कर दी है। इसके तहत शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹1.25 का नकद भुगतान किया जाएगा। कंपनी के इस फैसले के बाद निवेशकों की नजर अब रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड पाने की पात्रता पर है। खास बात यह है कि पतंजलि फूड्स पिछले कुछ सालों से लगातार अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दे रही है। हालांकि, कंपनी के शेयर में हाल के दिनों में तेजी के बावजूद लंबी अवधि का प्रदर्शन कमजोर रहा है।
हर शेयर पर कितना मिलेगा पैसा?
पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को हुई बैठक में दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी। कंपनी ने ₹2 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.25 डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह शेयर की फेस वैल्यू का 62.5% है। अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो उसे कुल ₹125 का डिविडेंड मिलेगा। वहीं, 500 शेयर रखने वाले निवेशक को ₹625 मिलेंगे। यह भुगतान लागू टैक्स नियमों के अनुसार होगा।
11 दिसंबर है अहम तारीख
कंपनी ने डिविडेंड के लिए 11 दिसंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसी तारीख के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि किन निवेशकों को दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भुगतान मिलेगा। निवेशकों के लिए 10 दिसंबर 2026 आखिरी कारोबारी दिन होगा, जिस दिन तक शेयर खरीदने पर इस डिविडेंड की पात्रता मिल सकती है।इसका मतलब है कि जो निवेशक इस डिविडेंड का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शेयर खरीदने से पहले एक्स-डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना होगा।
पहले भी दिया है अच्छा डिविडेंड
पतंजलि फूड्स का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में लगातार बना हुआ है। कंपनी ने 2022 से नियमित रूप से शेयरधारकों को डिविडेंड के जरिए फायदा पहुंचाया है।
कंपनी के पिछले डिविडेंड भुगतान पर नजर डालें तो:
|साल
|घोषित डिविडेंड
|2022
|₹5 प्रति शेयर
|2023
|₹6 प्रति शेयर
|2024
|₹6 और ₹8 प्रति शेयर
|सितंबर 2025
|₹2 प्रति शेयर
|नवंबर 2025
|₹1.75 प्रति शेयर
|अप्रैल 2026
|₹1.75 प्रति शेयर
|अगस्त 2026
|₹1.50 और ₹0.80 प्रति शेयर
|नवंबर 2026
|₹1.25 प्रति शेयर
कंपनी के मुताबिक, अगस्त 2026 तक के भुगतान को मिलाकर पिछले 12 महीनों में कुल ₹5.80 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था। उस समय ₹364.85 के शेयर भाव के आधार पर डिविडेंड यील्ड करीब 1.59% थी। नया ₹1.25 का डिविडेंड इस भुगतान इतिहास में एक और बढ़ोतरी है।
1 महीने में 16% से ज्यादा की तेजी
डिविडेंड की घोषणा के बीच पतंजलि फूड्स के शेयरों में हालिया दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि, लंबी अवधि के रिटर्न पर नजर डालें तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं है। गुरुवार 26 नवंबर 2026 को कंपनी का शेयर मामूली गिरावट के साथ ₹405.40 पर बंद हुआ।
|अवधि
|रिटर्न
|1 सप्ताह
|+0.85%
|1 महीना
|+16.68%
|2026 में अब तक
|-26.63%
|1 साल
|-28.83%
|3 साल
|-8.58%
|5 साल
|+30.64%
आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक महीने में शेयर ने अच्छी रिकवरी की है, लेकिन इस तेजी के बावजूद सालाना और तीन साल का रिटर्न अभी भी निगेटिव बना हुआ है। पांच साल की अवधि में निवेशकों को करीब 30.64% का रिटर्न मिला है।
निवेशकों के लिए क्या है अहम?
पतंजलि फूड्स की ओर से ₹1.25 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नियमित डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर नजर रखते हैं। कंपनी ने 11 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है और 10 दिसंबर तक शेयर खरीदने पर पात्रता मिल सकती है। हालांकि, केवल डिविडेंड के आधार पर किसी शेयर में निवेश का फैसला लेना सही नहीं है। निवेशकों को कंपनी की कमाई, कारोबार की स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और शेयर की वैल्यूएशन का भी आकलन करना चाहिए।
डिस्क्लेमर:- यह खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।