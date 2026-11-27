मुख्य बातें

पतंजलि फूड्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.25 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का किया ऐलान।

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods) से अच्छी खबर आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) की घोषणा कर दी है। इसके तहत शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹1.25 का नकद भुगतान किया जाएगा। कंपनी के इस फैसले के बाद निवेशकों की नजर अब रिकॉर्ड डेट और डिविडेंड पाने की पात्रता पर है। खास बात यह है कि पतंजलि फूड्स पिछले कुछ सालों से लगातार अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दे रही है। हालांकि, कंपनी के शेयर में हाल के दिनों में तेजी के बावजूद लंबी अवधि का प्रदर्शन कमजोर रहा है।

हर शेयर पर कितना मिलेगा पैसा?

पतंजलि फूड्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को हुई बैठक में दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी। कंपनी ने ₹2 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.25 डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह शेयर की फेस वैल्यू का 62.5% है। अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो उसे कुल ₹125 का डिविडेंड मिलेगा। वहीं, 500 शेयर रखने वाले निवेशक को ₹625 मिलेंगे। यह भुगतान लागू टैक्स नियमों के अनुसार होगा।

11 दिसंबर है अहम तारीख

कंपनी ने डिविडेंड के लिए 11 दिसंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसी तारीख के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि किन निवेशकों को दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भुगतान मिलेगा। निवेशकों के लिए 10 दिसंबर 2026 आखिरी कारोबारी दिन होगा, जिस दिन तक शेयर खरीदने पर इस डिविडेंड की पात्रता मिल सकती है।इसका मतलब है कि जो निवेशक इस डिविडेंड का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शेयर खरीदने से पहले एक्स-डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना होगा।

पहले भी दिया है अच्छा डिविडेंड

पतंजलि फूड्स का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में लगातार बना हुआ है। कंपनी ने 2022 से नियमित रूप से शेयरधारकों को डिविडेंड के जरिए फायदा पहुंचाया है।



कंपनी के पिछले डिविडेंड भुगतान पर नजर डालें तो:

साल घोषित डिविडेंड 2022 ₹5 प्रति शेयर 2023 ₹6 प्रति शेयर 2024 ₹6 और ₹8 प्रति शेयर सितंबर 2025 ₹2 प्रति शेयर नवंबर 2025 ₹1.75 प्रति शेयर अप्रैल 2026 ₹1.75 प्रति शेयर अगस्त 2026 ₹1.50 और ₹0.80 प्रति शेयर नवंबर 2026 ₹1.25 प्रति शेयर

कंपनी के मुताबिक, अगस्त 2026 तक के भुगतान को मिलाकर पिछले 12 महीनों में कुल ₹5.80 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था। उस समय ₹364.85 के शेयर भाव के आधार पर डिविडेंड यील्ड करीब 1.59% थी। नया ₹1.25 का डिविडेंड इस भुगतान इतिहास में एक और बढ़ोतरी है।

1 महीने में 16% से ज्यादा की तेजी

डिविडेंड की घोषणा के बीच पतंजलि फूड्स के शेयरों में हालिया दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि, लंबी अवधि के रिटर्न पर नजर डालें तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं है। गुरुवार 26 नवंबर 2026 को कंपनी का शेयर मामूली गिरावट के साथ ₹405.40 पर बंद हुआ।

अवधि रिटर्न 1 सप्ताह +0.85% 1 महीना +16.68% 2026 में अब तक -26.63% 1 साल -28.83% 3 साल -8.58% 5 साल +30.64%

आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक महीने में शेयर ने अच्छी रिकवरी की है, लेकिन इस तेजी के बावजूद सालाना और तीन साल का रिटर्न अभी भी निगेटिव बना हुआ है। पांच साल की अवधि में निवेशकों को करीब 30.64% का रिटर्न मिला है।

निवेशकों के लिए क्या है अहम?

पतंजलि फूड्स की ओर से ₹1.25 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नियमित डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर नजर रखते हैं। कंपनी ने 11 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है और 10 दिसंबर तक शेयर खरीदने पर पात्रता मिल सकती है। हालांकि, केवल डिविडेंड के आधार पर किसी शेयर में निवेश का फैसला लेना सही नहीं है। निवेशकों को कंपनी की कमाई, कारोबार की स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और शेयर की वैल्यूएशन का भी आकलन करना चाहिए।