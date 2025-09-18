डिग्री नहीं, जुनून चाहिए, कॉलेज ड्रॉपआउट से बने अरबपति, अडानी से एलिसन तक की कहानी

पारंपरिक सोच कहती है कि जीवन में आगे बढ़ना है, तो डिग्री जरूरी है। पर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में सुर्खियों में छाए कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस धारणा को अपने उदाहरण से बदल डाला। ये वे लोग हैं, जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉपआउट होकर अथवा बिना फॉर्मल एजुकेशन लिए, कंपनियों की चकाचौंध दुनिया खुद बनाई।

हार्वर्ड की प्रतिष्ठित दीवारों को पीछे छोड़ते हुए मार्क जकरबर्ग ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वह दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में से एक होंगे। उनकी तरह, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में शामिल सैकड़ों नाम ऐसे हैं जिनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, लेकिन जिन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी है। यह स्टोरी उन्हीं 'गैर-पारंपरिक' विजेताओं के सफर और उन सबक के बारे में है जो वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को सिखाते हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के टॉप अरबपतियों में से कई ऐसे हैं, जिन्होंने कॉलेज की डिग्री बिन पूरी किए या बगैर डिग्री के ही सफलता की नई इबारत लिखी है। लैरी एलिसन (ओरेकल), बिल गेट्स (माइक्रोसॉफ्ट), मार्क जुकरबर्ग (फेसबुक/मेटा), माइकल डेल (डेल) सभी ने कैम्पस को अलविदा कह दिया और सीधा जोश के साथ मैदान में उतर गए। आज ये दुनिया के अरबों डॉलर के साम्राज्य के मालिक हैं।

इनमें ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन सबसे चमकदार उदाहरण हैं, जिन्होंने हाल ही में एक दिन में $101 बिलियन की रिकॉर्ड बढ़त के साथ एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया था।

अडानी ने पढ़ाई छोड़ी अगर भारत की बात करें तो गौतम अडानी 25 साल की उम्र से पहले ही पढ़ाई छोड़ काफी आगे बढ़ गए। मुकेश अंबानी भी स्टैनफोर्ड की डिग्री पूरी नहीं कर पाए पर रिलायंस आज हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ी है। निखिल कामत ने स्कूल छोड़ने के बाद जेरोधा खड़ी की। अजीम प्रेमजी ने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए पढ़ाई छोड़ी। बाद में पढ़ाई पूरी की मगर तब तक विप्रो एक वैश्विक आईटी पावरहाउस बन चुका था।

कॉलेज ड्रॉपआउट अरबपति ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिना डिग्री वाले अरबपतियों का दबदबा है। इनमें से अधिकांश ने प्रोग्रामिंग, इनोवेशन और व्यवसायिक सूझबूझ के बल पर सफलता हासिल की। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं...

नाम कंपनी अनुमानित नेट वर्थ (2025) शिक्षा का स्टेटस लैरी एलिसन ओरेकल $393 बिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस और शिकागो से ड्रॉपआउट

मार्क जुकरबर्ग मेटा $265 बिलियन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉपआउट

बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट $121 बिलियन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉपआउट

स्टीव जॉब्स एप्पल (निधन के समय अरबपति) रीड कॉलेज से ड्रॉपआउट

माइकल डेल डेल टेक्नोलॉजीज $148 बिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ड्रॉपआउट

डायलन फील्ड फिगमा $5 बिलियन ब्राउन यूनिवर्सिटी से ड्रॉपआउट

गौतम अडानी $82.3 बिलियन अडानी ग्रुप गुजरात यूनिवर्सिटी पूर्व छात्र, ग्रेजुएट नहीं

मुकेश अंबानी $101 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टैनफोर्ड MBA छोड़ा, डिग्री नहीं

स्रोत: ब्लूमबर्ग

लैरी एलिसन: एक ऐसा सफर जो ड्रॉपआउट से शुरू हुआ लैरी एलिसन का जीवन संघर्ष और सफलता की एक अनोखी मिसाल है। न्यूयॉर्क में एक अविवाहित मां के घर जन्मे एलिसन को बचपन में ही अपनाया गया। इलिनोइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी अपनाई मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी में भी वे केवल एक सेमेस्टर तक ही टिक पाए।

1970 के दशक में कैलिफोर्निया पहुंचकर एलिसन ने प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखा। एम्पेक्स कंपनी में सीआईए के लिए एक डेटाबेस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उन्होंने "ओरेकल" की नींव रखी। 1977 में मात्र $2,000 की शुरुआती पूंजी के साथ उन्होंने ओरेकल की स्थापना की, जो आज क्लाउड कंप्यूटिंग और AI में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है।

टेक्नोलॉजी क्षेत्र: डिग्री के बिना सफलता का केन्द्र ब्लूमबर्ग के आंकड़े बताते हैं कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में डिग्री की अपेक्षा इनोवेशन और व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। ओरेकल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों के संस्थापकों ने डिग्री पूरी न करने के बावजूद दुनिया बदल दी।

हालिया वर्षों में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के उभार ने ओरेकल जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एलिसन की संपत्ति में एक दिन में $101 बिलियन की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अवसर अभी भी व्यापक हैं।

डिग्री बनाम अनुभव: क्या है ज्यादा जरूरी? अरबपतियों की सूची में डिग्री धारकों की संख्या अधिक है, लेकिन कॉलेज ड्रॉपआउट्स का प्रभुत्व टेक्नोलॉजी क्षेत्र में खासा महत्वपूर्ण है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, शीर्ष 500 अरबपतियों में से केवल 32 अमेरिकी ऐसे हैं, जिन्होंने कॉलेज नहीं पूरा किया या डिग्री हासिल नहीं की।

हालांकि, एलिसन जैसे उदाहरणों से पता चलता है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और समय के साथ चलने की क्षमता डिग्री से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। एलिसन ने स्वयं कहा है, "शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिज्ञासा और दृढ़ता कभी-कभी औपचारिक योग्यता से अधिक मायने रखती है।"

सफलता की नई परिभाषा लैरी एलिसन और अन्य कॉलेज ड्रॉपआउट अरबपतियों की कहानियां साबित करती हैं कि सफलता के रास्ते पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता और समय की मांग को समझना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है।