नए इनकम टैक्स बिल को संसद ने किया पास, टैक्सपेयर्स को होगा बड़ा फायदा- जानिए

New Income Tax Bill: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है। नए इनकम टैक्स बिल को अब संसद से भी पास कर दिया गया है। आज मंगलवार को संसद ने देश में टैक्सेशन सेक्टर से जुड़े दो महत्वपूर्ण बिल इनकम टैक्स बिल, 2025 और टैक्सेशन मेथड (संशोधन) बिल, 2025 को मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा कि इससे देश में टैक्सेशन संबंधित नियमों को सरल बनाने में काफी मदद मिलेगी। राज्यसभा ने इन दोनों बिलों पर हुई संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इन बिलों को वायस वोट से लोकसभा को लौटा दिया। बता दें कि लोकसभा इन्हें पहले ही पास कर चुकी है।

क्या है डिटेल उच्च सदन में इन दोनों विधेयकों के पारित होने के समय कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर सदन से वाकऑउट किया था।

वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कहा वित्त मंत्री सीतारमण ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इन दोनों विधेयकों के प्रवाधान से देश में टैक्स सिस्टम को सरल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर निराशा जतायी कि दोनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स बिल को सरकार दोबारा लेकर आयी और इसमें प्रवर समिति के लगभग सारे सुझावों को शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बिल के जरिए आयकर कानून में जो नये प्रावधान किए गए हैं, उन्हें आम आदमी आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकता है।

सीतारमण ने फरवरी में पेश किये गए आयकर विधेयक, 2025 को 8 अगस्त को वापस ले लिया था। उन्होंने लोकसभा में सोमवार को विधेयक का अद्यतन संस्करण पेश किया, जिसमें प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। इससे पहले दोनों विधेयक पर हुई संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नरेश बंसल ने कहा कि प्रस्तावित कानून में जनता के विचारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नया कानून 2047 की चुनौतियों को सामना करने के लिए ‘रोडमैप’ होगा।

पुराने बिल की लेगा जगह नया बिल मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जिसमें बीते कुछ साल में कई संशोधन किये गए थे। नया विधेयक वर्तमान अधिनियम के मूल कर प्रावधानों को बरकरार रखता है और मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है, ‘‘प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।’’