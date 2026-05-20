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PM मोदी के गिफ्ट से ₹5 वाला शेयर बना तूफान, लगा अपर सर्किट, मेलोनी बोलीं-थैंक यू

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Parle Products एक निजी FMCG कंपनी है और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। इसके उलट पारले इंडस्ट्रीज एक अलग सूचीबद्ध कंपनी है, जिसका मेलोडी टॉफी के निर्माण या बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है।

PM मोदी के गिफ्ट से ₹5 वाला शेयर बना तूफान, लगा अपर सर्किट, मेलोनी बोलीं-थैंक यू

Parle Industrie share: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है जिससे भारतीय शेयर बाजार में हलचल मच गई है। शेयर बाजार में लिस्टेड पेनी कैटेगरी के शेयर पारले इंडस्ट्रीज में अचानक उछाल आया और देखते ही देखते इसमें 5 पर्सेंट का अपर सर्किट भी लग गया। आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

पीएम मोदी ने किया है गिफ्ट

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट भेंट किया। इस गिफ्ट की जानकारी देते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही हैं- प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी टॉफी लेकर आए हैं-मेलोडी।

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उन्होंने वीडियो के साथ लिखा-उपहार के लिए धन्यवाद। बुधवार को अपलोड किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आते हैं और मेलोनी के 'मेलोडी' टॉफी के जिक्र पर हंसते दिखाई देते हैं।

पारले इंडस्ट्रीज से संबंध नहीं

हालांकि, इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट है कि जिस मेलोडी टॉफी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई, उसका पारले इंडस्ट्रीज से कोई सीधा संबंध नहीं है। मेलोडी को Parle Products बनाती है, जो Parle-G, मोनाको, क्रैकजैक, मैंगो बाइट जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के लिए जानी जाती है। Parle Products एक निजी FMCG कंपनी है और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। इसके उलट पारले इंडस्ट्रीज एक अलग सूचीबद्ध कंपनी है, जिसका मेलोडी टॉफी के निर्माण या बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है। माना जा रहा है कि कई रिटेल निवेशकों और छोटे ट्रेडर्स ने Parle नाम को देखकर भ्रमित होकर कंपनी के शेयरों में खरीदारी शुरू कर दी। इस वजह से पारले इंडस्ट्रीज के शेयर पिछली क्लोजिंग 5 रुपये के मुकाबले 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 5.25 रुपये पर पहुंच गए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 17.44 रुपये है।

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मेलोडी की चर्चा सबसे पहले 2023 में

बता दें कि मोदी और मेलोनी के नामों के संयोजन के तौर पर 'मेलोडी' हैशटैग पहली बार इटली की प्रधानमंत्री ने 2023 में दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन के दौरान गढ़ा था। इसके बाद दोनों नेताओं की वैश्विक मंचों पर हुई गर्मजोशी भरी मुलाकातों के बीच यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेलोनी ने उस समय भी सोशल मीडिया पर मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए 'मेलोडी' हैशटैग के साथ लिखा था-कॉप-28 में अच्छे दोस्त।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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