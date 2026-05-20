PM मोदी के गिफ्ट से ₹5 वाला शेयर बना तूफान, लगा अपर सर्किट, मेलोनी बोलीं-थैंक यू
Parle Products एक निजी FMCG कंपनी है और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। इसके उलट पारले इंडस्ट्रीज एक अलग सूचीबद्ध कंपनी है, जिसका मेलोडी टॉफी के निर्माण या बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है।
Parle Industrie share: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है जिससे भारतीय शेयर बाजार में हलचल मच गई है। शेयर बाजार में लिस्टेड पेनी कैटेगरी के शेयर पारले इंडस्ट्रीज में अचानक उछाल आया और देखते ही देखते इसमें 5 पर्सेंट का अपर सर्किट भी लग गया। आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?
पीएम मोदी ने किया है गिफ्ट
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट भेंट किया। इस गिफ्ट की जानकारी देते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही हैं- प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी टॉफी लेकर आए हैं-मेलोडी।
उन्होंने वीडियो के साथ लिखा-उपहार के लिए धन्यवाद। बुधवार को अपलोड किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आते हैं और मेलोनी के 'मेलोडी' टॉफी के जिक्र पर हंसते दिखाई देते हैं।
पारले इंडस्ट्रीज से संबंध नहीं
हालांकि, इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट है कि जिस मेलोडी टॉफी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई, उसका पारले इंडस्ट्रीज से कोई सीधा संबंध नहीं है। मेलोडी को Parle Products बनाती है, जो Parle-G, मोनाको, क्रैकजैक, मैंगो बाइट जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के लिए जानी जाती है। Parle Products एक निजी FMCG कंपनी है और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। इसके उलट पारले इंडस्ट्रीज एक अलग सूचीबद्ध कंपनी है, जिसका मेलोडी टॉफी के निर्माण या बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है। माना जा रहा है कि कई रिटेल निवेशकों और छोटे ट्रेडर्स ने Parle नाम को देखकर भ्रमित होकर कंपनी के शेयरों में खरीदारी शुरू कर दी। इस वजह से पारले इंडस्ट्रीज के शेयर पिछली क्लोजिंग 5 रुपये के मुकाबले 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 5.25 रुपये पर पहुंच गए। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 17.44 रुपये है।
मेलोडी की चर्चा सबसे पहले 2023 में
बता दें कि मोदी और मेलोनी के नामों के संयोजन के तौर पर 'मेलोडी' हैशटैग पहली बार इटली की प्रधानमंत्री ने 2023 में दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन के दौरान गढ़ा था। इसके बाद दोनों नेताओं की वैश्विक मंचों पर हुई गर्मजोशी भरी मुलाकातों के बीच यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेलोनी ने उस समय भी सोशल मीडिया पर मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए 'मेलोडी' हैशटैग के साथ लिखा था-कॉप-28 में अच्छे दोस्त।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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