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मार्केट क्रैश में भी 10% उछला ये हेल्थकेयर शेयर! ब्रोकरेज बोला- अभी 35% और भागेगा स्टॉक

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी पार्क मेडी वर्ल्ड (Park Medi World) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली
  • बाजार में कमजोरी के बावजूद स्टॉक 10% तक उछल गया
  • यह तेजी Emkay Research की 'Buy' रेटिंग और ₹350 के टारगेट प्राइस के बाद आई है, जो मौजूदा स्तर से करीब 35% की संभावित बढ़त दर्शाता है
मार्केट क्रैश में भी 10% उछला ये हेल्थकेयर शेयर! ब्रोकरेज बोला- अभी 35% और भागेगा स्टॉक

शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव और बिकवाली का माहौल देखने को मिला, लेकिन हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी पार्क मेडी वर्ल्ड (Park Medi World) ने निवेशकों को चौंका दिया। जहां अधिकांश शेयर दबाव में नजर आए, वहीं इस कंपनी का शेयर करीब 10 प्रतिशत तक उछल गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रोकरेज फर्म एमके रिसर्च (Emkay Research) की सकारात्मक रिपोर्ट रही, जिसमें कंपनी को ‘Buy’ रेटिंग दी गई और शेयर के लिए ₹350 का टारगेट प्राइस तय किया गया। मौजूदा स्तर की तुलना में यह लगभग 35 प्रतिशत तक की संभावित बढ़त को दर्शाता है।

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शुक्रवार को कंपनी का शेयर BSE पर ₹278.25 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि पार्क मेडी वर्ल्ड ने हेल्थकेयर सेक्टर में एक ऐसा बिजनेस मॉडल विकसित किया है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यही वजह है कि कंपनी तेजी से उन मरीजों तक पहुंच बना रही है, जिन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तो चाहिए लेकिन महंगे अस्पतालों का खर्च उठाना मुश्किल होता है।

कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी लागत नियंत्रण क्षमता और संसाधनों का बेहतर उपयोग माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पार्क मेडी वर्ल्ड का प्रति बेड पूंजी निवेश उद्योग की कई अन्य कंपनियों की तुलना में काफी कम है। अस्पतालों की डिजाइनिंग, मरीजों की अधिक संख्या और क्लस्टर आधारित संचालन मॉडल के कारण कंपनी अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पा रही है। इससे मुनाफा बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलती है।

कंपनी की ग्रोथ रणनीति का एक अहम हिस्सा अधिग्रहण (Acquisition) भी है। पिछले कुछ सालों में पार्क मेडी वर्ल्ड ने कई ऐसे अस्पतालों का अधिग्रहण किया, जो कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे। कंपनी ने इन परिसंपत्तियों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया और उन्हें लाभदायक बनाया। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी के कुल EBITDA का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा ऐसे अधिग्रहित अस्पतालों से आया। यह आंकड़ा कंपनी की प्रबंधन क्षमता और विस्तार रणनीति की सफलता को दर्शाता है।

आने वाले समय में कंपनी के पास विस्तार की भी बड़ी योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी लगभग 2,200 नए बेड जोड़ने की संभावना तलाश रही है, जो उसकी मौजूदा क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में कंपनी की नजर है। इसके अलावा कंपनी कुछ नए क्षेत्रों में एसेट-लाइट मॉडल और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट (O&M) रणनीति अपनाने पर भी विचार कर रही है, जिससे विस्तार की लागत कम हो सकती है और रिटर्न बेहतर हो सकते हैं।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच कंपनी की आय और EBITDA में क्रमशः 24 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि (CAGR) देखने को मिल सकती है। इस वृद्धि को नए अस्पतालों की शुरुआत, बेहतर संचालन क्षमता, मरीजों की बढ़ती संख्या और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से मिलने वाले लाभ का समर्थन मिल सकता है।

कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति

वित्तीय स्थिति की बात करें तो कंपनी के पास लगभग ₹200 करोड़ का शुद्ध नकद भंडार मौजूद है। मजबूत कैश फ्लो और बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन कंपनी को आगे की वृद्धि के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि नए अस्पतालों के संचालन में देरी या सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से भुगतान मिलने में सुस्ती जैसी चुनौतियां भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती हैं।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी पार्क मेडी वर्ल्ड (Park Medi World) के शेयरों में शुक्रवार (19 जून 2026) को जोरदार तेजी देखने को मिली और बाजार में कमजोरी के बावजूद स्टॉक 10% तक उछल गया। यह तेजी Emkay Research की 'Buy' रेटिंग और ₹350 के टारगेट प्राइस के बाद आई है, जो मौजूदा स्तर से करीब 35% की संभावित बढ़त दर्शाता है।

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फिलहाल, पार्क मेडी वर्ल्ड हेल्थकेयर सेक्टर के उन चुनिंदा शेयरों में शामिल हो गया है जिन पर निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की खास नजर बनी हुई है। मजबूत बिजनेस मॉडल, विस्तार की स्पष्ट योजना और बेहतर वित्तीय स्थिति के कारण कंपनी को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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