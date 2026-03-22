Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सोमवार को फोकस में रहेंगे 14 हॉस्पिटल चलाने वाली इस कंपनी के शेयर, नया अधिग्रहण है वजह

Mar 22, 2026 11:38 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
share

Stock in focus: सोमवार को Park Medi World Limited के शेयरों पर निवेशकों की निगाह रहेगी। कंपनी ने SVPD Healthcare Private Limited का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के अनुसार कंपनी के पास 360 बेड का केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज भी आ जाएगा।

सोमवार को फोकस में रहेंगे 14 हॉस्पिटल चलाने वाली इस कंपनी के शेयर, नया अधिग्रहण है वजह

Stock in focus: सोमवार को Park Medi World Limited के शेयरों पर निवेशकों की निगाह रहेगी। कंपनी ने SVPD Healthcare Private Limited का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के अनुसार कंपनी के पास 360 बेड का केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज भी आ जाएगा। बता दें, यह डील दिसंबर 2025 में हुई थी।

ये भी पढ़ें:8वां वित्त आयोग: 15 लाख रुपये तक का एरियर, कर्मचारियों को मिलेगी मोटी रकम!

कितने करोड़ में हुई डील

245 करोड़ रुपये में हुई इस डील के अनुसार SVPD Healthcare और KPS Wellness Private Limited के अधिग्रहण के बाद कंपनी के पास KPIMS का मालिकाना हक आ जाएगा। बता दें, पार्क हॉस्पिटल की पैरेंट ने पहले ही अधिग्रहण पर सहमति दे दी थी।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कंपनी आज 20 मार्च 2026 को SVPD हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है। जिसके बाद यह कंपनी अब सब्सिडियरी हो जाएगी।”

ये भी पढ़ें:श्री राम नवमी की वजह से किस दिन बंद रहेंगे बैंक? इस सप्ताह है 4 छुट्टियां

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर पार्क मेदी वर्ल्ड लिमिटेड के शेयरों का भाव बीएसई में 2.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 199.05 रुपये के स्तर पर था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों 32 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 28 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 208.50 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 138.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8597 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:हवाई सफर आने वाले दिनों में होगा महंगा! सरकार ने 18000 रुपये के कैप को हटाया

तेजी के साथ विस्तार कर रही है कंपनी

पार्क मेदी तेजी के साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में विस्तार कर रही है। मौजूदा समय में पार्क ग्रुप के पास 14 हॉस्पिटल में 3250 बेड की सुविधा है। ग्रुप ने मार्च 2028 तक 5260 बेड का लक्ष्य रखा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,