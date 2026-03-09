Hindustan Hindi News
डिफेंस कंपनी को DRDO से मिला ऑर्डर, फिर भी शेयर धड़ाम, 2 टुकड़े में बंट चुका है शेयर

Mar 09, 2026 04:51 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
पारस डिफेंस के शेयर सोमवार को DRDO से ऑर्डर मिलने के बाद भी लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 3% से अधिक की गिरावट के साथ 719.10 रुपये पर बंद हुए हैं। पारस डिफेंस को DRDO से 80 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑर्डर मिला है।

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को DRDO से ऑर्डर मिलने के बाद भी लुढ़क गए हैं। पारस डिफेंस के शेयर सोमवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 719.10 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने कारोबार के दौरान 708.60 रुपये के निचले स्तर को भी छुआ। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में पिछले 3 साल में 195 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पारस डिफेंस अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

80.28 करोड़ रुपये का है ऑर्डर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence) ने सोमवार को बताया है कि उसे डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) से 80.28 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। डिफेंस कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस ऑर्डर के तहत एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई-प्रिसिशन ऑप्टिकल सिस्टम के डिवेलपमेंट का काम है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि सप्लाई ऑर्डर की तारीख से इस प्रोजेक्ट को 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

3 साल में 195% से ज्यादा उछल गए हैं पारस डिफेंस के शेयर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence) के शेयर पिछले तीन साल में 195 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 10 मार्च 2023 को 243.50 रुपये पर थे। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर 9 मार्च 2026 को BSE में 719.10 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले दो साल में पारस डिफेंस के शेयरों में 101 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। दो साल में कंपनी के शेयरों के दाम दोगुने हो गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 56 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 401 रुपये है।

दो टुकड़ों में शेयर बांट चुकी है कंपनी
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने जुलाई 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.20 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.80 पर्सेंट है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 सितंबर 2021 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 175 रुपये था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

