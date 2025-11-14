Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Paras Defence share surge 10 percent after Q2 profit rises 50 percent margin strengthen check detail
बंपर मुनाफे के बाद डिफेंस शेयर को खरीदने की लूट, ट्रेडिंग के दौरान 10% उछला भाव

संक्षेप: Paras Defence share price: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो इसके शेयर में 10% की तेजी आई और भाव 790 रुपये पर पहुंच गया। शेयर में ये तेजी कंपनी के तिमाही नतीजे के बाद आई है। 

Fri, 14 Nov 2025 03:35 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Paras Defence share price: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को डिफेंस कंपनी-पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो इसके शेयर में 10% की तेजी आई और भाव 790 रुपये पर पहुंच गया। शेयर में ये तेजी कंपनी के तिमाही नतीजे के बाद आई है। आपको बता दें कि कंपनी को सितंबर तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने दूसरी तिमाही के नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 50% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹14 करोड़ की तुलना में ₹21 करोड़ हो गया। यह लाभ ऑप्टिक्स, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग व्यवसायों में मजबूत निष्पादन के कारण संभव हुआ। वहीं, राजस्व में साल-दर-साल 21.8% की वृद्धि हुई और यह ₹106 करोड़ हो गया। यह प्रमुख क्षेत्रों में ऑर्डर की निरंतर गति और स्थिर वितरण प्रगति को दिखाता है।

एबिटा की बात करें तो साल-दर-साल 32% बढ़कर ₹30 करोड़ हो गया। यह एबिटा ₹22.7 करोड़ से अधिक है, जो बेहतर परिचालन दक्षता का संकेत देता है। बेहतर लागत नियंत्रण और अधिक अनुकूल व्यापार मिश्रण के कारण EBITDA मार्जिन एक वर्ष पहले के 26.1% से बढ़कर 28.3% हो गया।

रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर

11 नवंबर को एक अलग घटनाक्रम में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने घोषणा की कि उसे पोर्टेबल काउंटर-ड्रोन सिस्टम (पीसीडीएस) की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से लगभग 35.68 करोड़ रुपये का एक बड़ा घरेलू ऑर्डर मिला है। मई 2026 तक पूरा होने वाला यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, पारस डिफेंस की एक सहायक कंपनी को रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर के लिए 3.95 करोड़ रुपये का एक अलग ऑर्डर भी मिला है।

