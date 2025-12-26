डिफेंस शेयर बना रॉकेट, 700 रुपये के पार दाम, 2 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर

संक्षेप: पारस डिफेंस के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 716.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर पिछले 5 दिन में 14% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट चुकी है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर रॉकेट बन गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 716.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर पिछले 5 दिन में 14 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

IPO में 175 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 175 रुपये था। डिफेंस कंपनी के शेयर 150 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 475 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर 498.75 रुपये पर पहुंच गए। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 सितंबर 2021 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। पारस डिफेंस के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 171 करोड़ रुपये का था। पिछले 2 साल में पारस डिफेंस के शेयरों में 155 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पारस डिफेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 401 रुपये है।