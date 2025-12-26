डिफेंस शेयर बना रॉकेट, 700 रुपये के पार दाम, 2 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर
पारस डिफेंस के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 716.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर पिछले 5 दिन में 14% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट चुकी है।
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर रॉकेट बन गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 716.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर पिछले 5 दिन में 14 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है।
IPO में 175 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 175 रुपये था। डिफेंस कंपनी के शेयर 150 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 475 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर 498.75 रुपये पर पहुंच गए। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 सितंबर 2021 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। पारस डिफेंस के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 171 करोड़ रुपये का था। पिछले 2 साल में पारस डिफेंस के शेयरों में 155 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पारस डिफेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 401 रुपये है।
दो टुकड़ों में बंट चुका है डिफेंस शेयर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence) अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने जुलाई 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.20 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.80 पर्सेंट है। स्मॉलकैप कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप शुक्रवार को 5650 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। पारस डिफेंस के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 401 रुपये से 75 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 7 अप्रैल 2025 को 401 रुपये के स्तर पर थे। पारस डिफेंस के शेयर 26 दिसंबर 2025 को 716.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।