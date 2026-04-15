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अमेरिकी कंपनी से 10 साल की एक्सक्लूसिव डील, रॉकेट बने डिफेंस कंपनी के शेयर, 2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी

Apr 15, 2026 04:53 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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डिफेंस कंपनी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को इंट्राडे में 9% से अधिक चढ़कर 773.70 रुपये पर जा पहुंचे। पारस डिफेंस ने बंडक एविएशन इंक डीबीए नॉर्थस्टार, यूएसए के साथ 10 साल की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है।

अमेरिकी कंपनी से 10 साल की एक्सक्लूसिव डील, रॉकेट बने डिफेंस कंपनी के शेयर, 2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी

डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 773.70 रुपये पर जा पहुंचे। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 7 पर्सेंट की तेजी के साथ 755.15 रुपये पर बंद हुए। डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने बंडक एविएशन इंक डीबीए नॉर्थस्टार, यूएसए के साथ एक स्ट्रैटेजिक 10 साल की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। यह साझेदारी इंडियन ऑर्म्ड फोर्सेज को एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स और एक्सेसरीज की सप्लाई करने के लिए हुई है।

अमेरिकी कंपनी से हुई साझेदारी के डीटेल
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस साझेदारी में नॉर्थस्टार के एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम्स और एसोसिएटेड सर्विसेज की सप्लाई और सपोर्ट शामिल है। यह एग्रीमेंट 10 साल के लिए वैध है। यह साझेदारी विशिष्ट डिफेंस सेगमेंट में कोलैब्रेशन के लिए लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी उपलब्ध कराती है। नॉर्थस्टार एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम्स के डिजाइन, डिवेलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में इसकी कैपेबिलिटीज हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने यह स्पष्ट किया है कि नॉर्थस्टार या उसकी ग्रुप कंपनीज में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है।

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3 साल में 191% से ज्यादा उछल गए हैं पारस डिफेंस के शेयर
डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले 3 साल में 191 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पारस डिफेंस के शेयर 13 अप्रैल 2023 को 259.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 15 अप्रैल 2026 को 755.15 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले दो साल में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 116 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। पारस डिफेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 490.68 रुपये है।

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2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2025 में अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांटा। पारस डिफेंस ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा था। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.20 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.80 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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