रॉकेट सा उड़ रहा यह डिफेंस शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचे दाम, अब 1000 रुपये के पार शेयर
मुख्य बातें
- पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर मंगलवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
- डिफेंस कंपनी के शेयर 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1047.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं
- पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- डिफेंस कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट चुकी है
डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। पारस डिफेंस के शेयर मंगलवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 1047.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। पारस डिफेंस के शेयर 5 दिन में 25 पर्सेंट से अधिक उछले हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में डिफेंस कंपनी के शेयर 55 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है।
52 हफ्ते के निचले स्तर से 80% से ज्यादा चढ़ गए डिफेंस शेयर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 80 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को 580 रुपये पर थे। पारस डिफेंस के शेयर 9 जून 2026 को 1047.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 270 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
नवरत्न कंपनी से मिला है ऑर्डर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को पिछले दिनों ही नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) से एक नया ऑर्डर मिला है। डिफेंस कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। डिफेंस कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 52.82 करोड़ रुपये है। पारस डिफेंस को सितंबर 2027 को या इससे पहले यह ऑर्डर पूरा करना है। इससे पहले, डिफेंस कंपनी को रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले DRDO से 7.72 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला था।
2 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है कंपनी
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। पारस डिफेंस ने जुलाई 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा था। डिफेंस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.20 पर्सेंट है। वहीं, कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.80 पर्सेंट है।
89% बढ़ा है डिफेंस कंपनी का तिमाही मुनाफा
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence and Space Technologies) को चौथी तिमाही में 34 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 89 पर्सेंट बढ़ा है। डिफेंस कंपनी को एक साल पहले की समान अवधि में 18 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चौथी तिमाही में पारस डिफेंस का रेवेन्यू सालाना आधार पर 58 पर्सेंट बढ़कर 171 करोड़ रुपये रहा है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।