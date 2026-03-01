सेमीकंडक्टर के लिए इस कंपनी ने बनाया फर्म, अब फोकस में रहेगा यह शेयर
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने नई सहायक इकाई पारस सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के गठन की घोषणा की है। अब कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। शुक्रवार को एनएसई पर कंपनी का शेयर 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 637.80 रुपये पर बंद हुआ।
Paras Defence share: डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने एक नई सब्सिडयरी का गठन किया है। इस नई कंपनी के जरिए यह सेमीकंडक्टर के कारोबार पर फोकस करेगी। इस खबर के बीच शुक्रवार को एनएसई पर कंपनी का शेयर 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 637.80 रुपये पर बंद हुआ। पारस डिफेंस के शेयर का 52 वीक हाई 971.80 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 401 रुपये है। साल 2025 में शेयर ने इन दोनों स्तर को टच किया था।
क्या है कंपनी का नाम?
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने अपनी नई सहायक इकाई पारस सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के गठन की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को इस नई सब्सिडियरी का औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। यह कदम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटजी को दर्शाता है, जो डिफेंस और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
नई इकाई भारत में अत्याधुनिक और उन्नत हेटेरोजीनियस पैकेजिंग और 3D पैकेजिंग आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) फैसलिटीज स्थापित करेगी। कंपनी के अनुसार, यह सब्सिडियरी AI, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और डेटा सेंटर अनुप्रयोगों पर विशेष ध्यान देगी। इन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर तेजी से निवेश बढ़ रहा है और भारत भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
पारस डिफेंस की कितनी हिस्सेदारी?
इस नई कंपनी में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 70,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली है, जिसकी कुल रकम 7 लाख रुपये है। कंपनी ने 20 फरवरी को एक अन्य सहायक कंपनी पारस एविओनिक प्राइवेट लिमिटेड के गठन की भी जानकारी दी थी। यह इकाई एवियोनिक्स अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम और समाधान, निर्माण, परीक्षण, मरम्मत और ओवरहॉलिंग सेवाओं में संलग्न रहेगी। इस सब्सिडियरी में पारस डिफेंस की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
दिसंबर तिमाही के नतीजे की बात करें तो कंपनी के मुनाफे में उछाल आय है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 21.3 प्रतिशत बढ़कर 18.2 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 15 करोड़ रुपये था। परिचालन से आय भी 24 प्रतिशत बढ़कर 106.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक वर्ष पहले 85.8 करोड़ रुपये थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें