डिफेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट 74% चढ़ा, शेयरों में आज 2% की तेजी, दांव लगाने से पहले जान लें एक्सपर्ट की राय
Paras Defence q4 results: पारस डिफेंस के शेयरों में आज गुरुवार को 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के तिमाही नतीजों से निवेशक गदगद नजर आ रहे हैं।
Paras Defence Q4 Results 2026: चर्चित डिफेंस कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के लिए मार्च तिमाही शानदार साबित हुई है। सालाना आधार पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 74.34 प्रतिशत बढ़ा है। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान 34.38 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 19.72 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद पारस डिफेंस के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है।
आज 2% उछला पारस डिफेंस का शेयर (Paras Defence Share Price today)
बीएसई में कंपनी के शेयर आज गुरुवार को 802.50 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरो का भाव 813.80 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
पारस डिफेंस का रेवन्यू कितना रहा?
बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में इस कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 58.28 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का कुल रेवन्यू मार्च तिमाही के दौरान 171.31 करोड़ रुपये रहा था। एक वित्त वर्ष पहले मार्च तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 108.23 करोड़ रुपये रहा था।
डिविडेंड का भी ऐलान (Paras Defence dividend Stock)
तिमाही नतीजों के साथ-साथ पारस डिफेंस ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का फैसल किया है। डिफेंस स्टॉक ने अभी इस डिविडेंड के लिए कोई भी रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया है।
क्या टारगेट प्राइस सेट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स? (Paras Defence target price)
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस स्टॉक पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट विराट ने डिफेंस कंपनी के शेयरों को होल्ड करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर डिफेंस कंपनी का शेयर 830 रुपये के स्तर को क्रॉस कर गया तब की स्थिति में यह 870 रुपये से 900 रुपये के स्तर तक जा सकता है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Paras Defence Share performance)
बीते 3 महीने के दौरन इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 6.65 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, तीन साल में पारस डिफेंस के शेयरों की कीमतों में 196 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।