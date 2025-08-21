डिफेंस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, आपका है दांव?

नवी मुंबई स्थित पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने गुरुवार को नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और मल्टी-सेंसर फ्यूजन सिस्टम की आपूर्ति के लिए लगभग 45.32 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने की घोषणा की।

Paras Defence Share: पारस डिफेंस के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 2% तक चढ़कर 692.95 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में यह तेजी एक ऑर्डर मिलने की खबर के बाद देखी गई। दरअसल, नवी मुंबई स्थित पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने गुरुवार (21 अगस्त) को नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) से सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और मल्टी-सेंसर फ्यूजन सिस्टम की आपूर्ति के लिए लगभग 45.32 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने की घोषणा की। कंपनी को यह डिलीवरी आने वाले 29 महीनों में पूरी करनी होगी।

क्या है डिटेल बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने भारतीय क्षेत्र में रक्षा और अंतरिक्ष से संबंधित परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए जर्मनी की हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम्स GmbH के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जून में समाप्त पहली तिमाही में, रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनी ने परिचालन के मोर्चे पर कमजोर आय दर्ज की, और एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में शुद्ध लाभ ₹15 करोड़ पर स्थिर रहा। इस तिमाही के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय (EBITDA) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.7% घटकर ₹22 करोड़ रह गई, जबकि मार्जिन पिछले वर्ष के 28.8% से 500 आधार अंक से अधिक घटकर 23.6% रह गया। हालांकि, इस तिमाही का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% बढ़कर ₹93.2 करोड़ हो गया। कंपनी के ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम का राजस्व पिछले वर्ष के ₹38.5 करोड़ से बढ़कर ₹42.5 करोड़ हो गया, जबकि रक्षा इंजीनियरिंग खंड का राजस्व ₹45 करोड़ से बढ़कर ₹50.7 करोड़ हो गया।