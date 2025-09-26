Paras defence bags 34 crore rs order from israeli company indian company share decline भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनी को मिला इजरायल से बड़ा ऑर्डर, टूटकर बंद हुआ शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Paras defence bags 34 crore rs order from israeli company indian company share decline

भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनी को मिला इजरायल से बड़ा ऑर्डर, टूटकर बंद हुआ शेयर

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को यह ऑर्डर इजरायल की डिफेंस कंपनी Elbit सिक्योरिटी सिस्टम से मिला है। इस ऑर्डर के तहत पारस डिफेंस को एक विशेष इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स प्रोडक्ट की सप्लाई करनी होगी। कंपनी इस ऑर्डर को फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच पूरा करेगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 08:12 PM
share Share
Follow Us on
भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनी को मिला इजरायल से बड़ा ऑर्डर, टूटकर बंद हुआ शेयर

Paras defence share: डिफेंस सेक्टर की पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को इजरायल की कंपनी से 34 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इजरायल की डिफेंस कंपनी Elbit सिक्योरिटी सिस्टम से मिला है। इस ऑर्डर के तहत पारस डिफेंस को एक विशेष इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स प्रोडक्ट की सप्लाई करनी होगी। कंपनी इस ऑर्डर को फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच पूरा करेगी। इस बीच, पारस डिफेंस के शेयर की कीमत में गिरावट आई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 2.26% टूटकर 694.75 रुपये पर आ गया।

लगातार मिल रहे हैं ऑर्डर

पारस डिफेंस की ऑर्डर बुक मजबूत है। इसी साल अगस्त में पारस डिफेंस को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 45 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को सिग्नल, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स और मल्टी-सेंसर फ्यूजन सिस्टम्स सप्लाई करने हैं। इसके अलावा कंपनी को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करने वाली कंपनी इंडिया ऑप्टेल से भी 26.6 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला।

इस डील के तहत पारस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम सप्लाई करेगी, जिनका इस्तेमाल बैटल टैंक में लगे थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम्स में किया जाएगा। कंपनी ने फ्रांस की डिफेंस कंपनी Cerbair से भी 22.21 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। इसमें पारस डिफेंस को 30 यूनिट्स CHIMERA 200 सप्लाई करनी हैं, जो एक अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी है।

कंपनी के बारे में

पारस डिफेंस मिसाइल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, नेवल सिस्टम्स और डिफेंस व्हीकल्स के लिए जरूरी गाइडेंस, कम्युनिकेशन, सेंसर, कंप्यूटिंग और कंट्रोल सिस्टम जैसी अहम तकनीकें उपलब्ध कराती है। इसकी गिनती उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में होती है, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से लगातार बड़े ऑर्डर हासिल कर रही हैं। बीते छह महीनों में पारस डिफेंस के शेयरों में 44 फीसदी की तेजी आई है। सिर्फ पिछले एक महीने में ही स्टॉक ने 8.93 फीसदी का लाभ दिया है।

Paras Defence
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।