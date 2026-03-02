कमजोर बाजार में रॉकेट बना डिफेंस शेयर, कंपनी ने किया सेमीकंडक्टर बिजनेस में उतरने का ऐलान

पारस डिफेंस के शेयर सोमवार को BSE में 13% से अधिक के उछाल के साथ 722.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पारस डिफेंस ने अपनी नई सहायक कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर बिजनेस में कदम रखने की घोषणा की है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को कमजोर बाजार में भी रॉकेट सा उड़ गए हैं। पारस डिफेंस के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 722.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने अपनी नई सहायक कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर बिजनेस में कदम रखने की घोषणा की है। पारस डिफेंस अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

पारस डिफेंस ने की नई कंपनी बनाने की घोषणा

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने नई सहायक कंपनी पारस सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाने की घोषणा की है। इस नई सहायक कंपनी के जरिए पारस डिफेंस सेमीकंडक्टर बिजनेस में उतर रही है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने नई कंपनी 27 फरवरी 2026 को बनाई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, पारस सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करेगी। सहायक कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगी। यह यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर एप्लीकेशंस पर फोकस करेगी। पारस डिफेंस ने इस सब्सिडियरी के 70,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं।

एक साल में 72% से ज्यादा उछल गए हैं पारस डिफेंस के शेयर

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज (Paras Defence) के शेयर पिछले एक साल में 72 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 3 मार्च 2025 को 417.43 रुपये पर थे। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर 2 मार्च 2026 को 722.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 205 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 401 रुपये है।