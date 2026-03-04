Hindustan Hindi News
भारी गिरावट के बीच दहाड़ रहा है यह डिफेंस स्टॉक, करीब 11% की तेजी, इस खबर से गदगद निवेशक

Mar 04, 2026 11:14 am IST
Paras Defence and Space Technologies Ltd Share Price: एक तरफ आज बुधवार को शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ पारस डिफेंस के शेयरों को खरीदने की होड़ है। इस स्टॉक का भाव आज 4 मार्च को 11 प्रतिशत की करीब चढ़ गया है। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी का MoU साइन करना है।

बीएसई में आज पारस डिफेंस के शेयर 698.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 750 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

किसके साथ साइन किया गया है एमओयू?

पारस डिफेंस ने बताया है कि उन्होंने साउथ कोरिया की कंपनी ग्रीन ऑप्टिक्स के साथ एमओयू साइन किया है। यह कंपनी स्पेस, डिफेंस और अन्य एप्लिकेशंस के लिए ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल सिस्टम्स डिजाइन और उत्पादन करती है। इस एमओयू के तहत दोनों कंपनी ज्वाइंट डेवलपमेंट का एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगी। जिससे अपने-अपने क्षेत्र में तेजी के साथ ग्रोथ कर पाएं।

इस डिफेंस कंपनी के शेयरों में तेजी ऐसे समय में दर्ज की गई है जब अमेरिका और ईरान युध्द 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बुधवार को निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ही एक मात्र इंडेक्स है जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वैश्विक स्तर पर साउथ कोरिया के डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी दर्ज की गई है।

पारस डिफेंस के शेयरों की स्थिति 1 साल में कैसी रही?

पिछले 6 महीने में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 66 प्रतिशत बढ़ा है। पारस डिफेंस का बीएसई में 52 वीक हाई 971.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 401 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5854 करोड़ रुपये का है।

दो साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 98 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 208 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

हो चुका है शेयरों को बंटवारा

पारस डिफेंस के शेयरों का बंटवारा हो चुका है। कंपनी के शेयरों को 2025 में बांटा गया था। तब कंपनी ने अपने शेयरों को हिस्सों में बांटा था। जिसके बाद पारस डिफेंस के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। इसी साल पारस डिफेंस ने निवेशकों को एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

