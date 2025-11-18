Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Paras Defence and Space Technologies Ltd share jumps one percent DRDO gave new work order
शेयर बाजार में सुस्ती के बीच 1% चढ़ा यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, DRDO ने दिया नया काम

शेयर बाजार में सुस्ती के बीच 1% चढ़ा यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, DRDO ने दिया नया काम

Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Paras Defence and Space Technologies Ltd) के शेयरों में आज एक प्रतिशत की तेजी देखने को मिली ही। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को यह काम DRDO से मिला है।

Tue, 18 Nov 2025 09:38 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Paras Defence and Space Technologies Ltd) के शेयरों में आज एक प्रतिशत की तेजी देखने को मिली ही। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को यह काम DRDO से मिला है।

बीएसई में आज पारस डिफेंस के शेयर मामूली बढ़त के साथ 753.30 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर 9.29 मिनट तक एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 763.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गए। दूसरी तरफ शेयर बाजार में आज बिकवाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 174 अंक की गिरावट के साथ 9.29 मिनट पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी को मिला है 71.68 करोड़ रुपये का का काम

एक्सचेंज को दी जानकारी में पारस डिफेंस ने 19 नवंबर को बताया था कि उन्हें 71.68 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को सबमरीन के लिए दो ऑप्ट्रोनिक पेनिस्कोप सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह काम डीआरडीओ ने दिया है। इस वर्क ऑर्डर को पूरा करने के लिए अगस्त - सितंबर 2026 की टाइमलाइन दी गई है।

शेयर बाजार में शानदार रहा पिछला एक साल

बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में इस डिफेंस स्टॉक का भाव 59 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 971.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 401 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6074 करोड़ रुपये का है।

2 साल में पारस डिफेंस ने पोजीशनल निवेशकों को 111 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 145 प्रतिशत चढ़ा है।

इसी साल हुआ था शेयर का बंटवारा

जुलाई के महीने में पारस डिफेंस के शेयर एक्स-स्प्लिट ट्रेड किए थे। तब कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद स्टॉक स्प्लिट की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

