डिफेंस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला दो बड़ा ऑर्डर, शेयरों में 2% की तेजी

Defence Stock: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी (Paras Defence and Space Technologies Ltd) को दो दिन में दूसरा बड़ा ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। आज एक्सचेंज को दी जानकारी में पारस डिफेंस ने बताया है कि पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम का वर्क ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 35.68 करोड़ रुपये का है। इससे पहले सोमवार को कंपनी को रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर का काम सब्सिडियरी कंपनी पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को मिला था। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 3.95 करोड़ रुपये है।

शेयरों में तेजी पारस डिफेंस कंपनी के शेयर आज उछाल के साथ 698 रुपये के लेवल पर खुला। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 706.15 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। पिछले एक हफ्ते में डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.11 प्रतिशत की तेजी आई है।

3 महीने में पारस डिफेंस कंपनी के शेयरों का भाव 7.46 प्रतिशत बढ़ चुका है। वहीं, 1 साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को अबतक 38.73 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 971.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 401 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5642 करोड़ रुपये का है।

2 साल में पारस डिफेंस के शेयरों का भाव 96 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3 साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 117 प्रतिशत की तेजी आई है।

इसी साल हुआ था शेयरों का बंटवारा पारस डिफेंस कंपनी के शेयरों का बंटवारा इसी साल जुलाई के महीने में हुआ था। कंपनी के शेयरों का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया था। वहीं, अगस्त के महीने में पारस डिफेंस कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। लेकिन कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।