अजय देवगन ने खरीद रखा है यह शेयर, 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, 5375% की आई तूफानी तेजी

संक्षेप: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के पास पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के 10,00,000 शेयर हैं। कंपनी के शेयर 5375 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर भी बांट चुकी है।

फिल्म प्रॉडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 43.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों में मार्च 2019 से लेकर अब तक 5300 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने भी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर खरीद रखे हैं। अजय देवगन का कंपनी पर बड़ा दांव है। पैनोरमा स्टूडियोज अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने हाल में 5 फ्री शेयर बांटे हैं।

अजय देवगन के पास हैं कंपनी के 10 लाख शेयर

बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन के पास पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के 10,00,000 शेयर हैं। कंपनी में अजय देवगन की हिस्सेदारी 1.41 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही के मुताबिक है। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.96 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 35.04 पर्सेंट है।

5375% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर मार्च 2019 से लेकर अब तक 5375 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 22 मार्च 2019 को 0.79 रुपये पर थे। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 12 दिसंबर 2025 को 43.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 साल में कंपनी के शेयरों में 2459 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले पांच साल में पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर 1490 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 65.78 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 39.95 रुपये है।