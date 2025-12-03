अजय देवगन के पास इस कंपनी के 1000000 शेयर, अब कंपनी बांट रही 5 बोनस शेयर, 6000% चढ़ चुका है शेयर

संक्षेप: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के पास पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के 10 लाख शेयर हैं। स्मॉलकैप कंपनी अब अपने शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर बांटने जा रही है। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर है।

बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन का स्मॉलकैप कंपनी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल पर बड़ा दांव है। अजय देवगन के पास पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के 10,00,000 (10 लाख) शेयर हैं। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल अब अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा दे रही है। कंपनी अपने निवेशकों को फ्री शेयर (बोनस शेयर) देने जा रही है। पिछले 6 साल से कुछ ज्यादा समय में पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयरों में 6000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल, फिल्म प्रॉडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़ी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

5 बोनस शेयर देने जा रही है कंपनी

स्मॉलकैप कंपनी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल अपने शेयरधारकों को 5:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर अपने निवेशकों को 5 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 तय की है। कंपनी पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांट रही है। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2024 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा था। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।

कंपनी में अजय देवगन की 1.41 पर्सेंट हिस्सेदारी

पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल (Panorama Studios International) में अजय देवगन की हिस्सेदारी 1.41 पर्सेंट है। बॉलीवुड सुपरस्टार के पास पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के 10 लाख शेयर हैं। कंपनी की शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.96 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 35.04 पर्सेंट है।