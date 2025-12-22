79 पैसे से बढ़कर ₹40 पर आ गया यह शेयर, अजय देवगन के पास भी हैं कंपनी के 10 लाख शेयर

संक्षेप: कंपनी के शेयर लंबी अवधि में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। पांच साल में यह शेयर 1400% चढ़ा है। इस दौरान इसकी कीमत करीबन 3 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई। वहीं, 22 मार्च 2019 को इस कंपनी के शयेर मात्र 79 पैसे के भाव पर बिक रहे थे।

Panorama Studios International Ltd: पैनोरमा स्टूडियोज के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट चढ़कर 40.90 रुपये पर आ गए थे। बीएसई के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पास कंपनी के 10 लाख शेयर हैं। यह कंपनी में 1.41 फीसदी स्टेक के बराबर है। कंपनी के शेयर लंबी अवधि में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। पांच साल में यह शेयर 1400% चढ़ा है। इस दौरान इसकी कीमत करीबन 3 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई। वहीं, 22 मार्च 2019 को इस कंपनी के शयेर मात्र 79 पैसे के भाव पर बिक रहे थे। तब से अब तक यह शेयर 5,000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति अगर वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2025 तिमाही में पैनोरमा स्टूडियोज़ इंटरनेशनल के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। कंपनी की नेट सेल्स घटकर 77.86 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 82.14 करोड़ रुपये थी। तिमाही नेट प्रॉफिट भी 59% से ज्यादा गिरकर 2.04 करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2024 में यह 5.03 करोड़ रुपये था। वहीं EBITDA भी 8.66 करोड़ से घटकर 5.87 करोड़ रुपये पर आ गया है। हालांकि, कंपनी को आने वाले प्रोजेक्ट्स से भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।