79 पैसे से बढ़कर ₹40 पर आ गया यह शेयर, अजय देवगन के पास भी हैं कंपनी के 10 लाख शेयर

संक्षेप:

कंपनी के शेयर लंबी अवधि में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। पांच साल में यह शेयर 1400% चढ़ा है। इस दौरान इसकी कीमत करीबन 3 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई। वहीं, 22 मार्च 2019 को इस कंपनी के शयेर मात्र 79 पैसे के भाव पर बिक रहे थे। 

Dec 22, 2025 09:06 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Panorama Studios International Ltd: पैनोरमा स्टूडियोज के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान 2 पर्सेंट चढ़कर 40.90 रुपये पर आ गए थे। बीएसई के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पास कंपनी के 10 लाख शेयर हैं। यह कंपनी में 1.41 फीसदी स्टेक के बराबर है। कंपनी के शेयर लंबी अवधि में अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। पांच साल में यह शेयर 1400% चढ़ा है। इस दौरान इसकी कीमत करीबन 3 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई। वहीं, 22 मार्च 2019 को इस कंपनी के शयेर मात्र 79 पैसे के भाव पर बिक रहे थे। तब से अब तक यह शेयर 5,000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

अगर वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2025 तिमाही में पैनोरमा स्टूडियोज़ इंटरनेशनल के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। कंपनी की नेट सेल्स घटकर 77.86 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 82.14 करोड़ रुपये थी। तिमाही नेट प्रॉफिट भी 59% से ज्यादा गिरकर 2.04 करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2024 में यह 5.03 करोड़ रुपये था। वहीं EBITDA भी 8.66 करोड़ से घटकर 5.87 करोड़ रुपये पर आ गया है। हालांकि, कंपनी को आने वाले प्रोजेक्ट्स से भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

कंपनी का कारोबार

पैनोरमा स्टूडियोज और अजय देवगन की जोड़ी पहले भी कई हिट फिल्मों में साथ काम कर चुकी है। देवगन पैनोरमा के बैनर तले बनी ‘दिल तो बच्चा है जी’, ‘रेड’ और ‘दृश्यम’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। खास तौर पर ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइज़ ने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ओटीटी पर भी जबरदस्त पहचान बनाई है। इसी सफलता के दम पर पैनोरमा स्टूडियोज अब अपने कंटेंट को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक ले जाने की रणनीति पर काम कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में हम्बल मोशन पिक्चर्स FZCO और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मीडिया-एंटरटेनमेंट यूनिट जियो स्टूडियोज के साथ करार किया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार मंगत पाठक के मुताबिक, पैनोरमा का लक्ष्य अगले तीन से पांच सालों में ‘दृश्यम’ को 10 अलग-अलग देशों में प्रोड्यूस करना है। यह भारतीय कंटेंट को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

