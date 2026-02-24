वॉल स्ट्रीट में हाहाकार, डाऊ जोंस 821 अंक लुढ़का, आज दलाल स्ट्रीट पर पड़ सकता है असर

Stock Market Updates: अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को हाहाकार मच गया। सूचकांकों में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। एसएंडपी 500 में 1 प्रतिशत की गिरावट आई, डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1.7 प्रतिशत टूट गया, और नैस्डैक कंपोजिट 1.1 प्रतिशत फिसल गया। एसएंडपी 500 71.76 अंक गिरकर 6,837.75 पर आ गया।

अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को हाहाकार मच गया। सूचकांकों में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। एसएंडपी 500 में 1 प्रतिशत की गिरावट आई, डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 1.7 प्रतिशत टूट गया, और नैस्डैक कंपोजिट 1.1 प्रतिशत फिसल गया। एसएंडपी 500 71.76 अंक गिरकर 6,837.75 पर आ गया। डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 821.91 अंक लुढ़ककर 48,804.06 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 258.80 अंक की गिरावट के साथ 22,627.27 पर आ गया। गिरावट के इस तूफान का असर आज भारतीय शेयर मार्केट यानी दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल सकता है।

टैरिफ को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि वह अन्य देशों पर अस्थायी रूप से 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद शुक्रवार को उन्होंने जो 10 प्रतिशत टैरिफ की दर तय की थी, अब यह उससे अधिक है। यह फैसला दुनिया भर से होने वाले आयात पर लगने वाले उनके व्यापक 'पारस्परिक' करों को खत्म करने के संबंध में आया है।

किन क्षेत्रों में रही सबसे ज्यादा मार? एसएंडपी 500 के 11 प्रमुख सेक्टर में सबसे अधिक गिरावट फाइनेंस में देखने को मिली, जबकि उपभोक्ता स्टेपल्स (दैनिक उपयोग की वस्तुएं) में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई। हेल्थ सर्विस इंडेक्स में तेजी रही, जिसे एली लिली कंपनी से मदद मिली। यह तेजी तब आई जब प्रतिद्वंद्वी कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की मोटापा रोधी दवा CagriSema का प्रदर्शन एली लिली की दवा Zepbound के मुकाबले कमतर पाया गया।

डोमिनोज और पेपाल में तेजी अन्य हलचलों में, डोमिनोज पिज्जा के शेयरों में उछाल आया क्योंकि फास्ट-फूड चेन की चौथी तिमाही की समान-स्टोर बिक्री वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से बेहतर रही। वहीं, पेपाल के शेयरों में छलांग लगी, क्योंकि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान फर्म के अधिग्रहण की संभावना को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है।

एआई के डर से साइबर सुरक्षा कंपनियों को लगा झटका वॉल स्ट्रीट पर, उन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है जिनके बारे में आशंका है कि वे एआई-संचालित प्रतिद्वंद्वियों से पीछे रह सकती हैं। हाल ही में निवेशकों ने ऐसी कंपनियों के शेयरों को बेचना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्राउडस्ट्राइक के शेयर 9.8 प्रतिशत गिर गए, जिससे चालू वर्ष में उसका कुल नुकसान 25.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। दरअसल, एंथ्रोपिक कंपनी ने एक नया एआई टूल लॉन्च किया है जो कोडबेस में सुरक्षा कमजोरियों को स्कैन करता है और मानव समीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर पैच सुझाता है, जिसका असर साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के शेयरों पर पड़ रहा है।