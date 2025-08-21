panic due to online gaming bill investors turning away from nazara shares crash ऑनलाइन गेमिंग बिल से दहशत, नजारा से नजर फेर रहे निवेशक, शेयर क्रैश, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़panic due to online gaming bill investors turning away from nazara shares crash

ऑनलाइन गेमिंग बिल से दहशत, नजारा से नजर फेर रहे निवेशक, शेयर क्रैश

लोकसभा द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित किए जाने के बाद, नजारा टेक्नोलॉजीज से निवेशक नजर फेरने लगे हैं। इसके शेयर BSE पर 11% गिरकर 1,085 रुपये पर पहुंच गए। इससे दो दिन में कुल नुकसान लगभग 23% का दर्ज किया गया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:57 AM
share Share
Follow Us on
ऑनलाइन गेमिंग बिल से दहशत, नजारा से नजर फेर रहे निवेशक, शेयर क्रैश

लोकसभा द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित किए जाने के बाद, नजारा टेक्नोलॉजीज से निवेशक नजर फेरने लगे हैं। इसके शेयर BSE पर 11% गिरकर 1,085 रुपये पर पहुंच गए। इससे दो दिन में कुल नुकसान लगभग 23% का दर्ज किया गया। जबकि इस क्षेत्र में काम करने वाली ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज का मूनशाइन टेक्नोलाजी (PokerBaazi) के जरिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक्सपोजर (जोखिम) है।

गुरुवार की सुबह साढ़े 10 बजे के करीब एनएसई पर नजरा टेक्नोलॉजीज के शेयर 7.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,125 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले 15 सप्ताह का इसका सबसे निचला स्तर है।

इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी के शेयरों में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि, डेल्टा कॉर्प जैसी अन्य गेमिंग कंपनियों ने अपने अंदरूनी नुकसान की भरपाई कर ली और मामूली मुनाफे के साथ बंद हुईं।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 क्या है

लोकसभा द्वारा पारित 'प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025' पैसे लगाकर खेले जाने वाले सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने का प्रयास करता है, चाहे वह कौशल (स्किल) पर आधारित हों या फिर भाग्य (चांस) पर।

इस विधेयक का उद्देश्य "ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर प्रतिबंध लगाना" है। सरकार का तर्क है कि यह कदम युवाओं और कमजोर आबादी को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

हालांकि, उद्योग के हितधारकों का मानना है कि यह पूर्ण प्रतिबंध उल्टा असर डाल सकता है और यूजर्स को अवैध, ऑफशोर और अनियमित प्लेटफार्मों की ओर धकेल सकता है, जहां उनके पास कोई उपभोक्ता संरक्षण नहीं होगा।

नजरा टेक्नोलॉजीज पर प्रभाव और कंपनी का बचाव

इस विधेयक का सीधा असर नजरा टेक्नोलॉजीज पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजे एक क्लैरिफिकेशन में स्वीकार किया कि उसका रियल मनी गेमिंग व्यवसाय में सीधा एक्सपोजर तो नहीं है, लेकिन यह मूनसाइन टेक्नोलाजी नामक कंपनी में अपनी 46.07% हिस्सेदारी के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, जो PokerBaazi प्लेटफॉर्म चलाती है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि मूनसाइन का राजस्व और EBITDA में योगदान शून्य (NIL) है और इसके वित्तीय परिणामों को नजरा के नतीजों में consolidate नहीं किया जाता है।

कंपनी के CEO नीतिश मित्तरसैन ने CNBC-TV18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगता है, तो PokerBaazi में नजरा टेक्नोलॉजीज का 805 करोड़ रुपये का निवेश जोखिम में पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय (कोर प्लेटफॉर्म) मजबूत है और वे अन्य अवसरों की तलाश कर सकते हैं।

ब्रोकरेज ने किया टार्गेट प्राइस कम

इस नए अपडेट के मद्देनजर, घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्युरिटिज ने नजरा टेक्नोलॉजीज पर अपनी रेटिंग कम कर दी है। ब्रोकरेज ने पहले मूनशाइन के लिए नजरा के मूल्यांकन में 400 रुपये का मूल्य निर्धारित किया था, लेकिन अब इस मूल्य को घटाकर शून्य कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, नजरा के शेयर के लिए टार्गेट प्राइस 1,500 रुपये से घटाकर 1,100 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी नोट किया कि नजरा के अन्य व्यवसाय जैसे गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, पब्लिशिंग और गेमिंग आर्केड अप्रभावित रहेंगे। साथ ही, ई-स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में औपचारिक मान्यता मिलना नजरा की सहायक कंपनी Nodwin Gaming के लिए एक संरचनात्मक सकारात्मक कदम हो सकता है, हालांकि अभी इसका आय पर सीमित प्रभाव ही देखने को मिलेगा।

Stock Crash Share Market Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।