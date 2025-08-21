ऑनलाइन गेमिंग बिल से दहशत, नजारा से नजर फेर रहे निवेशक, शेयर क्रैश

लोकसभा द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित किए जाने के बाद, नजारा टेक्नोलॉजीज से निवेशक नजर फेरने लगे हैं। इसके शेयर BSE पर 11% गिरकर 1,085 रुपये पर पहुंच गए। इससे दो दिन में कुल नुकसान लगभग 23% का दर्ज किया गया।

लोकसभा द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित किए जाने के बाद, नजारा टेक्नोलॉजीज से निवेशक नजर फेरने लगे हैं। इसके शेयर BSE पर 11% गिरकर 1,085 रुपये पर पहुंच गए। इससे दो दिन में कुल नुकसान लगभग 23% का दर्ज किया गया। जबकि इस क्षेत्र में काम करने वाली ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज का मूनशाइन टेक्नोलाजी (PokerBaazi) के जरिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक्सपोजर (जोखिम) है।

गुरुवार की सुबह साढ़े 10 बजे के करीब एनएसई पर नजरा टेक्नोलॉजीज के शेयर 7.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,125 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले 15 सप्ताह का इसका सबसे निचला स्तर है।

इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी के शेयरों में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि, डेल्टा कॉर्प जैसी अन्य गेमिंग कंपनियों ने अपने अंदरूनी नुकसान की भरपाई कर ली और मामूली मुनाफे के साथ बंद हुईं।

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 क्या है लोकसभा द्वारा पारित 'प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025' पैसे लगाकर खेले जाने वाले सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने का प्रयास करता है, चाहे वह कौशल (स्किल) पर आधारित हों या फिर भाग्य (चांस) पर।

इस विधेयक का उद्देश्य "ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर प्रतिबंध लगाना" है। सरकार का तर्क है कि यह कदम युवाओं और कमजोर आबादी को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

हालांकि, उद्योग के हितधारकों का मानना है कि यह पूर्ण प्रतिबंध उल्टा असर डाल सकता है और यूजर्स को अवैध, ऑफशोर और अनियमित प्लेटफार्मों की ओर धकेल सकता है, जहां उनके पास कोई उपभोक्ता संरक्षण नहीं होगा।

नजरा टेक्नोलॉजीज पर प्रभाव और कंपनी का बचाव इस विधेयक का सीधा असर नजरा टेक्नोलॉजीज पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजे एक क्लैरिफिकेशन में स्वीकार किया कि उसका रियल मनी गेमिंग व्यवसाय में सीधा एक्सपोजर तो नहीं है, लेकिन यह मूनसाइन टेक्नोलाजी नामक कंपनी में अपनी 46.07% हिस्सेदारी के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, जो PokerBaazi प्लेटफॉर्म चलाती है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि मूनसाइन का राजस्व और EBITDA में योगदान शून्य (NIL) है और इसके वित्तीय परिणामों को नजरा के नतीजों में consolidate नहीं किया जाता है।

कंपनी के CEO नीतिश मित्तरसैन ने CNBC-TV18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगता है, तो PokerBaazi में नजरा टेक्नोलॉजीज का 805 करोड़ रुपये का निवेश जोखिम में पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय (कोर प्लेटफॉर्म) मजबूत है और वे अन्य अवसरों की तलाश कर सकते हैं।

ब्रोकरेज ने किया टार्गेट प्राइस कम इस नए अपडेट के मद्देनजर, घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्युरिटिज ने नजरा टेक्नोलॉजीज पर अपनी रेटिंग कम कर दी है। ब्रोकरेज ने पहले मूनशाइन के लिए नजरा के मूल्यांकन में 400 रुपये का मूल्य निर्धारित किया था, लेकिन अब इस मूल्य को घटाकर शून्य कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, नजरा के शेयर के लिए टार्गेट प्राइस 1,500 रुपये से घटाकर 1,100 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है।