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बैंक अकाउंट से घर खरीदने तक... सरकार ने बदल दिए पैन कार्ड से जुड़े नियम

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सरकार ने पैन कार्ड से कई ऐसे नियम बदले हैं जिनका असर ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा।  इसके साथ ही, पुराने फॉर्म 60 में भी बदलाव हुआ है और अब नया फॉर्म 97 लागू किया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

बैंक अकाउंट से घर खरीदने तक... सरकार ने बदल दिए पैन कार्ड से जुड़े नियम

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आयकर अधिनियम 2025 और आयकर नियम 2026 में पैन (PAN) कार्ड से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इसके तहत कई तरह की लेनदेन में पैन नंबर देने की अनिवार्यता को या तो समाप्त कर दिया गया है या उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए पहले एक ही दिन में ₹50,000 से ज्यादा की नकद जमा पर PAN देना पड़ता था लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही, पुराने फॉर्म 60 में भी बदलाव हुआ है और अब नया फॉर्म 97 लागू किया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

खैतान एंड कंपनी की पार्टनर, शैली गुप्ता ने ET Wealth ऑनलाइन को बताया कि नए नियमों में कुछ नए लेनदेन भी शामिल किए गए हैं जिनकी जानकारी अब आयकर विभाग को दी जाएगी। इसके तहत स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्टांप पेपर खरीद की रिपोर्ट करनी होगी। नए नियम के तहत पैन कार्ड होने पर 2 लाख रुपये और बिना पैन के 1 लाख रुपये तक की खरीद की रिपोर्टिंग होगी। इसी तरह बीमा प्रीमियम के रूप में प्राप्त रकम पर भी रिपोर्टिंग लागू होगी। पैन होने पर 5 लाख रुपये और बिना पैन के 2.5 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।

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अचल संपत्ति के मामलों में क्या बदला?

अचल संपत्ति के मामलों में भी दायरा बढ़ाया गया है। अब संपत्ति की खरीद-बिक्री के साथ गिफ्ट डीड और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) को भी शामिल किया गया है। इसके लिए सीमा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, सेविंग अकाउंट में सालाना नकद जमा की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

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नए PAN नियम 2026 के तहत कई बड़े लेनदेन में PAN दिखाने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में PAN की अनिवार्यता ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹45 लाख कर दी गई है। वहीं विदेशी मुद्रा लेनदेन, सेविंग अकाउंट में कैश जमा और बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर खरीद जैसे मामलों में भी नए नियम लागू होंगे। नियमों के अनुसार PAN होने पर ₹10 लाख तक के लेनदेन की अनुमति होगी, जबकि PAN नहीं होने पर कुछ मामलों में सीमा ₹5 लाख तय की गई है।

यहां अब जरूरी नहीं

डेबिट कार्ड जारी कराने के आवेदन में भी पैन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं, होटल और रेस्तरां में नकद भुगतान पर पैन की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी गई है। अब 5 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहन भी पैन नियम के दायरे में आएंगे, जबकि ट्रैक्टर को इससे बाहर रखा गया है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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