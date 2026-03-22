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1 अप्रैल से बदलेंगे PAN के नियम! सिर्फ आधार से नहीं होंगे ये काम, जान लीजिए नया प्रॉसेस

Mar 22, 2026 04:07 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड आवेदन के नियम बदलने जा रहे हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड से PAN बनवाना संभव नहीं होगा और अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी होगा। साथ ही कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए PAN की जरूरत की सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे लेनदेन आसान और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती होगी।

1 अप्रैल से बदलेंगे PAN के नियम! सिर्फ आधार से नहीं होंगे ये काम, जान लीजिए नया प्रॉसेस

अगर आप नया PAN कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। जी हां, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से PAN आवेदन के नियम बदलने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया पहले से थोड़ी सख्त और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। अब तक लोग सिर्फ आधार कार्ड के जरिए PAN के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। नए नियमों के तहत आपको जन्मतिथि (Date of Birth) का अतिरिक्त प्रमाण देना होगा। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, यानी अगर आप बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट के PAN बनवाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना फायदेमंद रहेगा।

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सिर्फ आवेदन प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि PAN के इस्तेमाल से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। अब कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में PAN की जरूरत की सीमा (threshold) बढ़ा दी गई है।

उदाहरण के लिए साल में ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकासी पर PAN जरूरी होगा। प्रॉपर्टी खरीद में PAN की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। ₹5 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीदने पर PAN देना होगा। होटल में ₹1 लाख से ज्यादा खर्च पर PAN जरूरी होगा। इन बदलावों का मकसद छोटे ट्रांजैक्शन को आसान बनाना और बड़े लेनदेन पर ज्यादा निगरानी रखना है।

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नए PAN फॉर्म भी लागू


इसके अलावा, नए PAN फॉर्म भी लागू किए जाएंगे, जिनमें ज्यादा जानकारी मांगी जा सकती है। यह बदलाव इनकम टैक्स रूल्स 2026 (Income Tax Rules 2026) के तहत लाए जा रहे हैं, ताकि टैक्स सिस्टम को और मजबूत और डिजिटल बनाया जा सके।

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छोटेखर्चों में राहत और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती

आसान भाषा में समझें तो सरकार छोटे खर्चों में राहत और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती कर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। नए PAN नियम आपके डेली के फाइनेंशियल कामों को थोड़ा बदल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें और नए नियमों को समझकर ही आगे की प्लानिंग करें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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