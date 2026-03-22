1 अप्रैल से बदलेंगे PAN के नियम! सिर्फ आधार से नहीं होंगे ये काम, जान लीजिए नया प्रॉसेस

1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड आवेदन के नियम बदलने जा रहे हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड से PAN बनवाना संभव नहीं होगा और अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी होगा। साथ ही कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए PAN की जरूरत की सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे लेनदेन आसान और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती होगी।

अगर आप नया PAN कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। जी हां, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से PAN आवेदन के नियम बदलने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया पहले से थोड़ी सख्त और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। अब तक लोग सिर्फ आधार कार्ड के जरिए PAN के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। नए नियमों के तहत आपको जन्मतिथि (Date of Birth) का अतिरिक्त प्रमाण देना होगा। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, यानी अगर आप बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट के PAN बनवाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना फायदेमंद रहेगा।

सिर्फ आवेदन प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि PAN के इस्तेमाल से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। अब कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में PAN की जरूरत की सीमा (threshold) बढ़ा दी गई है।

उदाहरण के लिए साल में ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकासी पर PAN जरूरी होगा। प्रॉपर्टी खरीद में PAN की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। ₹5 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीदने पर PAN देना होगा। होटल में ₹1 लाख से ज्यादा खर्च पर PAN जरूरी होगा। इन बदलावों का मकसद छोटे ट्रांजैक्शन को आसान बनाना और बड़े लेनदेन पर ज्यादा निगरानी रखना है।

नए PAN फॉर्म भी लागू





इसके अलावा, नए PAN फॉर्म भी लागू किए जाएंगे, जिनमें ज्यादा जानकारी मांगी जा सकती है। यह बदलाव इनकम टैक्स रूल्स 2026 (Income Tax Rules 2026) के तहत लाए जा रहे हैं, ताकि टैक्स सिस्टम को और मजबूत और डिजिटल बनाया जा सके।

छोटेखर्चों में राहत और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती