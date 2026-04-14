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पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में धमाका! 6,000 अंक गिरने के बाद 4,000 अंक चढ़ा बाजार, क्या आगे भी बनेगा मोमेंटम?

Apr 14, 2026 03:06 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pakistan Stock Market: KSE-100 इंडेक्स में करीब 4,000 अंकों की जोरदार तेजी देखने को मिली। इससे पहले बाजार सोमवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था। हालिया भारी उतार-चढ़ाव यह दिखाता है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार अभी भी अस्थिर है। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं।

पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में धमाका! 6,000 अंक गिरने के बाद 4,000 अंक चढ़ा बाजार, क्या आगे भी बनेगा मोमेंटम?

Pakistan Stock Market: पाकिस्तान के शेयर बाजार में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिली है, जहां मंगलवार को बेंचमार्क KSE-100 Index करीब 4,000 अंक चढ़ गया। यह तेजी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की उम्मीदें फिर से बढ़ने लगी हैं। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयान ने संकेत दिया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव माहौल बना और इसका सीधा असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने को मिला।

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दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का बाजार जबरदस्त उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है। एक तरफ जहां पहले युद्धविराम की खबर से बाजार में 12,000 अंकों की ऐतिहासिक तेजी आई थी, वहीं बाद में ट्रंप के एक बयान से करीब 6,000 अंकों की भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। ऐसे में मौजूदा 4,000 अंकों की तेजी निवेशकों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार अभी भी अस्थिर है।

बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 2% गिरकर 97 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई, जिससे ऊर्जा लागत कम होने की उम्मीद बढ़ी। चूंकि पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था तेल आयात पर काफी निर्भर है, इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट वहां की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार दोनों के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है।

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हालांकि, आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं है। बाजार की दिशा पूरी तरह से अमेरिका-ईरान संबंधों पर निर्भर करेगा। अगर शांति वार्ता सफल होती है, तो बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ता है, तो गिरावट का खतरा भी बना रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF के सपोर्ट पर निर्भर है, इसलिए वहां के बाजार में तेजी अक्सर हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाली स्थिति पैदा करती है।

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का बाजार तेजी से रिएक्ट करता है और छोटे समय में बड़े मूवमेंट दिखाता है। यही कारण है कि निवेशकों को यहां निवेश करते समय काफी सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बाजार में आई यह तेजी उम्मीदों पर टिकी है, लेकिन असली दिशा आने वाले दिनों में जियो-पॉलिटिकल इवेंट्स और आर्थिक फैसलों से तय होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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