पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत से कारोबार बंद होने से 40 अरब डॉलर का नुकसान, अब लगाई ये गुहार
मुख्य बातें
- पाकिस्तान-इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष नूर मोहम्मद कसूरी ने दावा किया है कि साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को अब तक करीब 4,000 करोड़ डॉलर यानी 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है
India-Pakistan Trade News: भारत के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान-इंडिया बिजनेस काउंसिल (पीआईबीसी) के अध्यक्ष नूर मोहम्मद कसूरी ने दावा किया है कि साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को अब तक करीब 4,000 करोड़ डॉलर यानी 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से एक बार फिर व्यापारिक रिश्ते शुरू करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच कारोबार दोबारा शुरू होता है, तो इससे व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी फायदा मिल सकता है।
पाकिस्तान को कैसे हो रहा नुकसान
नूर मोहम्मद कसूरी के मुताबिक, भारत से व्यापार बंद होने के बाद पाकिस्तान की कंपनियों को जरूरी सामान और कच्चा माल दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। इससे सामान लाने का खर्च बढ़ गया है और डिलीवरी में भी ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दवा उद्योग पहले भारत से कई जरूरी कच्चे माल खरीदता था। अब दूसरे देशों से आयात करने के कारण खर्च बढ़ गया है। कसूरी का दावा है कि अगर भारत से आयात दोबारा शुरू होता है, तो पाकिस्तान हर साल 200 से 300 करोड़ डॉलर तक की बचत कर सकता है।
कपड़ा उद्योग पर भी पड़ा असर
भारत के साथ व्यापार बंद होने का असर पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग पर भी पड़ा है। कसूरी ने बताया कि पाकिस्तान में कपास का उत्पादन कम होने के कारण कपड़ा कंपनियों को ब्राजील, मिस्र, चीन और अमेरिका जैसे देशों से कपास खरीदनी पड़ रही है। इससे करीब 500 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त खर्च हुआ है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि पाकिस्तान के कई किसान कपास की खेती छोड़कर गन्ने की खेती करने लगे हैं। इससे कपड़ा उद्योग को जरूरी कच्चा माल मिलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर कृषि नीतियां बनाने की जरूरत बताई।
इन चीजों का भारत से आयात कर सकता है पाकिस्तान
कसूरी के मुताबिक, पाकिस्तान भारत से कई जरूरी सामान खरीद सकता है। इनमें चीनी, खाद, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा-इस्पात, सब्जियां और भारी मशीनरी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तेल रिफाइनरियां पाकिस्तान के काफी करीब हैं। ऐसे में भारत से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने पर पाकिस्तान को कम खर्च करना पड़ सकता है और सामान भी जल्दी पहुंच सकता है।
व्यापार शुरू होने से दोनों देशों को होगा फायदा
PIBC अध्यक्ष ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोबारा शुरू होने से दोनों देशों के कारोबारियों को नए मौके मिल सकते हैं। इससे निवेश, पर्यटन और दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है। उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, दोनों देशों में ऐसे कई स्थान हैं, जहां लोग अपने पुरखों के गांव और पुराने धार्मिक स्थलों को देखने जाना चाहते हैं। कसूरी ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को आर्थिक सहयोग के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। दोनों देशों के बीच पुराने विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि व्यापारिक रिश्ते बहाल होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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