₹31 के शेयर वाली कंपनी का बड़ा ऐलान, शेयर खरीदने की लूट, LIC के पास भी हैं 77 लाख से अधिक स्टॉक

Paisalo Digital share price: एलआईसी के स्वामित्व वाली पैसालो डिजिटल लिमिटेड का शेयर आज बाजार में तेजी के साथ चढ़ गया। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 2.5% तक चढ़कर 31.37 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने ₹15 करोड़ के कमर्शियल पेपर जारी करने की मंजूरी दे दी है।

क्या है डिटेल बता दें कि कमर्शियल पेपर्स एक तरह का अल्पकालिक ऋण साधन होता है, जिसका उपयोग कंपनियां अपने वर्किंग कैपिटल और बिजनेस की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती हैं। पैसालो डिजिटल के इस कदम से उसकी लिक्विडिटी मजबूत होगी और कारोबारी विस्तार को भी गति मिलेगी।

एनालिस्ट की राय एनालिस्ट्स का मानना है कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्थागत कंपनी का भरोसा पैसालो डिजिटल के बिजनेस मॉडल को और मजबूत बनाता है। अगर कंपनी जुटाए गए फंड्स का सही उपयोग करती है तो आने वाले समय में इसके वित्तीय परिणाम और बेहतर हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है।