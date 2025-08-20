Paisalo Digital share surges today after this update lic also have 77 lakhs share ₹31 के शेयर वाली कंपनी का बड़ा ऐलान, शेयर खरीदने की लूट, LIC के पास भी हैं 77 लाख से अधिक स्टॉक, Business Hindi News - Hindustan
₹31 के शेयर वाली कंपनी का बड़ा ऐलान, शेयर खरीदने की लूट, LIC के पास भी हैं 77 लाख से अधिक स्टॉक

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 03:43 PM
Paisalo Digital share price: एलआईसी के स्वामित्व वाली पैसालो डिजिटल लिमिटेड का शेयर आज बाजार में तेजी के साथ चढ़ गया। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 2.5% तक चढ़कर 31.37 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने ₹15 करोड़ के कमर्शियल पेपर जारी करने की मंजूरी दे दी है।

क्या है डिटेल

बता दें कि कमर्शियल पेपर्स एक तरह का अल्पकालिक ऋण साधन होता है, जिसका उपयोग कंपनियां अपने वर्किंग कैपिटल और बिजनेस की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती हैं। पैसालो डिजिटल के इस कदम से उसकी लिक्विडिटी मजबूत होगी और कारोबारी विस्तार को भी गति मिलेगी।

एनालिस्ट की राय

एनालिस्ट्स का मानना है कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्थागत कंपनी का भरोसा पैसालो डिजिटल के बिजनेस मॉडल को और मजबूत बनाता है। अगर कंपनी जुटाए गए फंड्स का सही उपयोग करती है तो आने वाले समय में इसके वित्तीय परिणाम और बेहतर हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है।

LIC की भी हिस्सेदारी

सरकारी स्वामित्व वाली प्रमुख बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने जून 2025 तिमाही के दौरान पैसालो डिजिटल में अपनी हिस्सेदारी मामूली रूप से कम कर दी है। कंपनी के नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, LIC के पास अब 77,59,511 इक्विटी शेयर हैं, जो जून के अंत तक पैसालो डिजिटल में 1.12% हिस्सेदारी के बराबर है। यह मार्च 2025 तिमाही के अंत में LIC की 1.17% हिस्सेदारी (77,59,511 शेयर) से कम है। इसकी तुलना में, दिसंबर 2024 तिमाही के अंत में LIC के पास कंपनी में 84,73,644 शेयर या 1.35% हिस्सेदारी थी।

