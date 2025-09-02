Paisalo Digital share surges huge today after this announcement price below 50 rupees ₹50 से कम के इस शेयर पर टूटे निवेशक, खरीदने की लूट, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
₹50 से कम के इस शेयर पर टूटे निवेशक, खरीदने की लूट, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने सोमवार, 1 सितंबर को फंड जुटाने की योजना की घोषणा की थी। एनबीएफसी के शेयर में अल्पावधि में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। एक महीने में शेयर में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि छह महीनों में यह लगभग 10.60 प्रतिशत गिर गया।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:19 AM
₹50 से कम के इस शेयर पर टूटे निवेशक, खरीदने की लूट, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

एनबीएफसी कंपनी पैसालो डिजिटल के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर की कीमत मंगलवार के कारोबारी सेशन में 5.77 प्रतिशत बढ़कर ₹31.79 प्रति शेयर पर आ गई।

क्या है डिटेल

एक्सचेंज फाइलिंग में एनबीएफसी कंपनी ने कहा कि बोर्ड 4 सितंबर को बैठक करेगा, जिसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और अप्रूव्ड किया जाएगा। 30 अगस्त को, कंपनी ने एक्सचेंजों को यह भी सूचित किया कि राजेश कुमार सिंह को कंपनी का आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया है।

जून तिमाही के नतीजे

जून 2025 को समाप्त तिमाही में, पैसालो डिजिटल ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹41.5 करोड़ की तुलना में ₹47 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल 13.25% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी की कुल आय साल-दर-साल 17.2% बढ़कर ₹218.71 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ₹186.55 करोड़ थी। ब्याज आय वर्ष दर वर्ष आधार पर 21.7% बढ़कर 200.88 करोड़ रुपये हो गई, जो एक वर्ष पूर्व 165.09 करोड़ रुपये थी, जबकि शुल्क और कमीशन आय मामूली गिरावट के साथ 20.06 करोड़ रुपये से घटकर 17.37 करोड़ रुपये हो गई।

