₹50 से कम के इस शेयर पर टूटे निवेशक, खरीदने की लूट, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

Paisalo Digital share: एनबीएफसी कंपनी पैसालो डिजिटल के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर की कीमत मंगलवार के कारोबारी सेशन में 5.77 प्रतिशत बढ़कर ₹31.79 प्रति शेयर पर आ गई। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने सोमवार, 1 सितंबर को फंड जुटाने की योजना की घोषणा की थी। एनबीएफसी के शेयर में अल्पावधि में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। एक महीने में शेयर में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि छह महीनों में यह लगभग 10.60 प्रतिशत गिर गया।

क्या है डिटेल एक्सचेंज फाइलिंग में एनबीएफसी कंपनी ने कहा कि बोर्ड 4 सितंबर को बैठक करेगा, जिसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और अप्रूव्ड किया जाएगा। 30 अगस्त को, कंपनी ने एक्सचेंजों को यह भी सूचित किया कि राजेश कुमार सिंह को कंपनी का आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया गया है।