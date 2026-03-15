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₹30 के शेयर पर कल से रखें नजर, 18 मार्च को होने वाला है बड़ा ऐलान

Mar 15, 2026 12:59 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड की ऑपरेशन्स और फाइनेंस कमेटी की बैठक 18 मार्च 2026 को होने जा रही है। इस बैठक में नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के अलॉटमेंट को मंजूरी दी जा सकती है।

₹30 के शेयर पर कल से रखें नजर, 18 मार्च को होने वाला है बड़ा ऐलान

Paisalo Digital Share: ₹50 से कम कीमत वाले एनबीएफसी शेयर पैसालो डिजिटल पर सोमवार को बाजार की खास नजर रहने वाली है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड की ऑपरेशन्स और फाइनेंस कमेटी की बैठक 18 मार्च 2026 को होने जा रही है। इस बैठक में नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के अलॉटमेंट को मंजूरी दी जा सकती है। शुक्रवार को शेयर बाजार में कंपनी का स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ और पैसालो डिजिटल शेयर करीब 3.73% फिसलकर ₹30.90 पर बंद हुआ।

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कंपनी ने क्या कहा है

कंपनी ने 14 मार्च को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 18 मार्च को होने वाली बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए NCDs के अलॉटमेंट पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि बोर्ड की ऑपरेशन्स और फाइनेंस कमेटी इस मुद्दे पर फैसला लेगी। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे कंपनी के फंड जुटाने की योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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क्या है डिटेल

इससे पहले 11 मार्च को कंपनी के बोर्ड ने 9.25% ब्याज दर वाले NCD जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये NCD इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर (EBP) प्लेटफॉर्म के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी किए जाएंगे। कंपनी की योजना अधिकतम 1 लाख NCD जारी करने की है, जिनकी फेस वैल्यू ₹10,000 प्रति डिबेंचर होगी। इस तरह शुरुआती तौर पर करीब ₹100 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

कंपनी ने यह भी बताया कि यह इश्यू उसके बड़े फंडरेजिंग प्लान का हिस्सा है, जिसका कुल साइज ₹500 करोड़ तक हो सकता है। साथ ही कंपनी के पास ग्रीनशू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त ₹500 करोड़ तक का फंड जुटाने का विकल्प भी रहेगा। जारी किए जाने वाले डिबेंचर्स को BSE पर लिस्ट करने की योजना है और इनकी अवधि 30 महीने तय की गई है। अलॉटमेंट 18 मार्च को होने की संभावना है, जबकि रिडेम्प्शन 30 महीने बाद किया जाएगा।

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कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन

वहीं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पैसालो डिजिटल ने मुनाफे और आय दोनों में बढ़त दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 6% बढ़कर ₹66.3 करोड़ रहा, जबकि कुल आय 18% बढ़कर ₹240 करोड़ तक पहुंच गई। इसके अलावा कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है और एनपीए में कमी आई है।

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शेयरों के हाल

कंपनी के शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो हाल के समय में इसमें दबाव बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते में यह करीब 8% और एक महीने में लगभग 11% तक गिर चुका है। साल 2026 में अब तक यह करीब 15.6% कमजोर हुआ है और पिछले एक साल में भी करीब 12% का नकारात्मक रिटर्न दिया है। वहीं पांच साल के लंबे समय में इस स्टॉक ने करीब 24% की गिरावट दिखाई है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 ने लगभग 54% का रिटर्न दिया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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