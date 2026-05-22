₹2000 से अधिक चढ़ा यह शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदो, बंपर डिविडेंड दे रही कंपनी
पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में शुक्रवार को तगड़ा उछाल आया। इंट्रा-डे में यह शेयर 5 पर्सेंट या 2000 रुपये से भी अधिक बढ़ गया। तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने पेज इंडस्ट्रीज पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है।
Page Industries share: कपड़ों की निर्माता कंपनी पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में शुक्रवार को तगड़ा उछाल आया। इंट्रा-डे में यह शेयर 5 पर्सेंट या 2000 रुपये से भी अधिक बढ़ गया। शेयर में यह उछाल कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे के बाद आया है। आइए शेयर परफॉर्मेंस और कंपनी के तिमाही नतीजे के बारे में जान लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
पेज इंडस्ट्रीज के शेयर 38,402.60 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले शुक्रवार को 40,474.85 रुपये तक पहुंच गए। यह इंट्रा-डे में 2000 रुपये से भी अधिक बढ़त को दिखाता है। वहीं, शेयर की क्लोजिंग 2.34% उछाल के साथ 39300 रुपये पर हुई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 50,470.60 रुपये और 29,800 रुपये है।
शेयर का टारगेट प्राइस
तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने पेज इंडस्ट्रीज पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹41,500 (पहले ₹37,650) कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने मार्च तिमाही में सभी मोर्चों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी के रेवेन्यू में 11 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। इसकी मुख्य वजहें उपभोक्ताओं के भरोसे में सुधार, एथलीजर सेगमेंट में लंबे समय से चल रहे सुधार के बाद डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंट्री का सामान्य स्तर पर आना है।
इसके अलावा, सभी कैटेगरी में प्रीमियम उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी का भी असर है। एक्सपर्ट ने बताया कि कंपनी का मैनेजमेंट FY27 के लिए ग्रोथ के आउटलुक को लेकर काफी सकारात्मक है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
पेज इंडस्ट्रीज ने 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने मुनाफे में साल-दर-साल 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो ₹178.73 करोड़ रहा। पिछले साल इसी अवधि (जनवरी-मार्च) में कंपनी का मुनाफा ₹164 करोड़ था।
तिमाही में कंपनी के परिचालन से होने वाले राजस्व में साल-दर-साल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बढ़कर ₹1,252.6 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹1,098.07 करोड़ था। पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए, कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल 4.75 प्रतिशत बढ़कर ₹763.82 करोड़ हो गया। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय साल-दर-साल 6.28 प्रतिशत बढ़कर ₹5,310.67 करोड़ हो गई।
बंपर डिविडेंड देती है कंपनी
तिमाही नतीजों के साथ ही पेज इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹150 के डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी ने 27 मई को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। डिविडेंड के भुगतान के लिए 19 जून 2026 या उससे पहले की तारीख तय की गई है। बता दें कि कंपनी पिछले एक साल में 600 रुपये से अधिक का डिविडेंड दे चुकी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें