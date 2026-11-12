आज एक ही दिन में ₹4758 टूट गया यह शेयर, Q2 नतीजों के बाद निवेशकों ने जमकर बेचे शेयर
मुख्य बातें
- पेज इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 3.8% की बढ़ोतरी के साथ ₹202.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया
- पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹195 करोड़ था
- वहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली आय में 11.5% की अच्छी बढ़ोतरी हुई
Page Industries Share Price: शेयर बाजार में आज गुरुवार, 12 नवंबर को पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के नतीजे सामने आने के बाद निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। इसके चलते शेयर 13% तक यानी 4,758 रुपये टूटकर 31752.10 रुपये पर आ गया। बता दें कि इसका पिछला बंद प्राइस 36510.15 रुपये है। कंपनी ने तिमाही के दौरान रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, लेकिन मुनाफे में उतनी तेजी नहीं आई। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली। यही वजह रही कि अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा और शेयर में तेज बिकवाली देखने को मिली।
कंपनी के मुनाफे में मामूली बढ़त
पेज इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 3.8% की बढ़ोतरी के साथ ₹202.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹195 करोड़ था। वहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली आय में 11.5% की अच्छी बढ़ोतरी हुई। सितंबर तिमाही में रेवेन्यू बढ़कर ₹1,439.6 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1,291 करोड़ था। यानी कंपनी की बिक्री में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन इसका फायदा मुनाफे में उतनी तेजी से नहीं दिखा।
एबिटा बढ़ा, लेकिन मार्जिन में आई गिरावट
कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन की बात करें तो सितंबर तिमाही में एबिटा सालाना आधार पर 7.4% बढ़कर ₹300.2 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹279.6 करोड़ था। हालांकि, कंपनी के लिए चिंता की बात ऑपरेटिंग मार्जिन में आई गिरावट रही। इस तिमाही में एबिटा मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट घटकर 20.8% रह गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 21.6% था।
2026 में अब तक 7.6% टूट चुका है शेयर
गुरुवार की भारी गिरावट के बाद पेज इंडस्ट्रीज का शेयर साल 2026 में अब तक करीब 7.6% नीचे आ चुका है। Q2 FY27 के नतीजों के बाद आई बिकवाली ने शेयर पर दबाव और बढ़ा दिया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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