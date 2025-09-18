₹1200 गिर गया यह शेयर, एक ही दिन में बड़ी गिरावट, एक्सपर्ट बोले- अभी और टूटेगा भाव

Page Industries Ltd Share: पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर गुरुवार, 18 सितंबर को 2% से ज्यादा गिरकर लाल निशान में आ गए। कंपनी के शेयर आज बुधवार के बंद भाव 45305 रुपये से 1,205 रुपये तक टूटकर 44100 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गए थे। शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी (HSBC) ने कंपनी के स्टॉक पर अपना रुख बदलते हुए इसे ‘ रिड्यूस’ रेटिंग दी है।

क्या है टारगेट प्राइस

एचएसबीसी ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹41,040 तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 10% और गिरावट की संभावना दिखाता है। ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर चिंता जताई है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का नया प्रोडक्ट जेकेवाई ग्रूव उसकी मुख्य बेसिक सेगमेंट से हटकर है और इसमें सीमित संभावनाएं हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के मार्जिन अब अपनी पीक के करीब हो सकते हैं क्योंकि कच्चे माल की लागत स्थिर हो चुकी है, जबकि कर्मचारियों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही, मांग कमजोर रहने की वजह से एचएसबीसी ने कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) के अनुमान को भी 3% घटा दिया है। साल की शुरुआत से अब तक देखें तो पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है।