Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Page Industries Ltd gives 625 rupee dividend in 2025 check record date here
2025 में ₹625 का डिविडेंड देने वाली कंपनी ने फिर किया Dividend पर बड़ा फैसला, रिकॉर्ड डेट तय

संक्षेप:

Dividend Stock : पेज इंडस्ट्रीज ने 2025 में 4 बार योग्य निवशकों को डिविडेंड दिया था। पिछले साल इस कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 625 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। फिर पेज इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

Jan 17, 2026 08:13 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Dividend Stock: जॉकी ब्रांड नाम से कपड़े बेचने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Page Industries Ltd) की तरफ से एक बार फिर से डिविडेंड देने की तैयारी है। कंपनी ने 2025 में 4 बार योग्य निवशकों को डिविडेंड दिया था। पिछले साल इस कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 625 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस स्टॉक के विषय में ...

2025 में 4 बार कंपनी ने दिया था डिविडेंड

बीएसई के डाटा के अनुसार पिछले कैलेंडर ईयर में पेज इंडस्ट्रीज के शेयर 4 बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। पहली बार कंपनी शेयर बाजार में फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब एक शेयर पर 150 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। दूसरी बार कंपनी मई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को 200 रुपये का डिविडेंड मिला था। इसके बाद अगस्त के महीने में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की। तब योग्य निवेशकों 150 रुपये का लाभांश मिला है। बीते साल आखिरी बार पेज इंडस्ट्रीज 19 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब 125 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था।

कंपनी ने एक्सचेंज को क्या दी है जानकारी

पेज इंडस्ट्रीज ने बताया है कि 5 फरवरी को बोर्ड की मीटिंग होगी। इसी मीटिंग में दिसंबर तिमाही के रिजल्ट पर फैसला होगा। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से चालू वित्त वर्ष के तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला लिया जाएगा। बता दें, अगर बोर्ड की तरफ से डिविडेंड देने की सहमति हुई तो इसके लिए 11 फरवरी 2026 रिकॉर्ड डेट होगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

मोटा डिविडेंड देने वाली पेज इंडस्ट्रीज के शेयर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक साल में पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। तीन साल में 14 प्रतिशत टूट चुका है। 5 साल में इस कंपनी के शेयरों में 20.76 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। लेकिन यह सेंसेक्स इंडेक्स के 70.43 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में काफी कम है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

