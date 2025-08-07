Page industries declares 150 rs dividend share decline result and other detail here अचानक ₹860 तक टूट गया यह शेयर, अब ₹150 डिविडेंड दे रही यह कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
अचानक ₹860 तक टूट गया यह शेयर, अब ₹150 डिविडेंड दे रही यह कंपनी

पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने ₹150 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 13 अगस्त तय की गई। गुरुवार को कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई और ट्रेडिंग के दौरान भाव 860 रुपये से ज्यादा गिर गया

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:23 PM
टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी-पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस खबर के बीच सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई और ट्रेडिंग के दौरान भाव 860 रुपये से ज्यादा गिर गया। कारोबार के अंत में शेयर 535.85 रुपये या 1.16% टूटकर 45725.35 रुपये पर बंद हुआ।

पेज इंडस्ट्रीज के मुनाफे में उछाल

जून तिमाही में पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुनाफा 22% बढ़ गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹165 करोड़ से बढ़कर अब मुनाफा ₹201 करोड़ हो गया। कंपनी के राजस्व में भी सुधार हुआ और यह 3% बढ़कर ₹1,316 करोड़ हो गया। इस बीच, एबिटा 21% बढ़कर ₹295 करोड़ हो गया। वहीं, मार्जिन 340 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 22.4% हो गया।

₹150 का डिविडेंड

पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने ₹150 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 13 अगस्त तय की गई, जिसका भुगतान 5 सितंबर, 2025 को या उससे पहले निर्धारित है। पेज इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक, वीएस गणेश ने इस परफॉर्मेंस पर कहा- हमने इस तिमाही में 21.5% प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की है। हम अपनी कस्टमर बेस का विस्तार जारी रख रहे हैं। हम कई इनोवेशन पर काम भी कर रहे हैं। कंपनी के प्रबंधन ने इस तिमाही में कम खपत पैटर्न का जिक्र किया, जिसका बिक्री वृद्धि पर प्रभाव पड़ा।

कंपनी के बारे में

पेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो यह टेक्स्टाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। यह कंपनी मुख्य रूप से प्रीमियम इनरवियर, लाउंजवियर, एथलीजर और स्विमवियर उत्पादन के काम में लगी है। इसके ब्रांड जॉकी और स्पीडो हैं। यह कंपनी भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, यूएई, कतर, और ओमान में सक्रिय है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 42.89 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.11 फीसदी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग में एलआईसी की हिस्सेदारी 1.14 फीसदी या 1,27,331 शेयर है।

