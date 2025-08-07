अचानक ₹860 तक टूट गया यह शेयर, अब ₹150 डिविडेंड दे रही यह कंपनी

पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने ₹150 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 13 अगस्त तय की गई। गुरुवार को कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई और ट्रेडिंग के दौरान भाव 860 रुपये से ज्यादा गिर गया

टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी-पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस खबर के बीच सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई और ट्रेडिंग के दौरान भाव 860 रुपये से ज्यादा गिर गया। कारोबार के अंत में शेयर 535.85 रुपये या 1.16% टूटकर 45725.35 रुपये पर बंद हुआ।

पेज इंडस्ट्रीज के मुनाफे में उछाल जून तिमाही में पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुनाफा 22% बढ़ गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹165 करोड़ से बढ़कर अब मुनाफा ₹201 करोड़ हो गया। कंपनी के राजस्व में भी सुधार हुआ और यह 3% बढ़कर ₹1,316 करोड़ हो गया। इस बीच, एबिटा 21% बढ़कर ₹295 करोड़ हो गया। वहीं, मार्जिन 340 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 22.4% हो गया।

₹150 का डिविडेंड पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने ₹150 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 13 अगस्त तय की गई, जिसका भुगतान 5 सितंबर, 2025 को या उससे पहले निर्धारित है। पेज इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक, वीएस गणेश ने इस परफॉर्मेंस पर कहा- हमने इस तिमाही में 21.5% प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की है। हम अपनी कस्टमर बेस का विस्तार जारी रख रहे हैं। हम कई इनोवेशन पर काम भी कर रहे हैं। कंपनी के प्रबंधन ने इस तिमाही में कम खपत पैटर्न का जिक्र किया, जिसका बिक्री वृद्धि पर प्रभाव पड़ा।