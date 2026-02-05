64वीं बार डिविडेंड देगी यह कंपनी, ₹125 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान, शेयर खरीदने की लूट
दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर करीब 5 फीसदी तक उछल गए। नतीजों में ज्यादातर पैमानों पर साल-दर-साल आधार पर सुधार दिखा, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।
Page Industries Q3 Result: पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज गुरुवार, 5 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर करीब 5 फीसदी तक उछल गए। नतीजों में ज्यादातर पैमानों पर साल-दर-साल आधार पर सुधार दिखा, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। हालांकि मुनाफे में हल्की गिरावट रही, लेकिन बाजार ने कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और आगे के ग्रोथ आउटलुक को पॉजिटिव माना। बता दें कि कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा 7.4 फीसदी घटकर ₹189.5 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ज्यादा था। मुनाफे पर असर की बड़ी वजह नए लेबर कोड्स से जुड़ा ₹35 करोड़ का खर्च रहा। मैनेजमेंट के मुताबिक, अगर यह एकमुश्त असर नहीं होता तो मुनाफे की तस्वीर और बेहतर हो सकती थी। इसके बावजूद कंपनी की कुल परफॉर्मेंस को स्थिर और मजबूत माना जा रहा है।
कितना हुआ रेवेन्यू
रेवेन्यू की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज की आय सालाना आधार पर 5.6 फीसदी बढ़कर ₹1,386.8 करोड़ पहुंच गई। वहीं EBITDA भी 5 फीसदी की बढ़त के साथ ₹318 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹302.6 करोड़ था। EBITDA मार्जिन लगभग स्थिर रहा और 22.9 फीसदी पर टिका रहा, जो यह दिखाता है कि कंपनी ने बढ़ती लागत के बावजूद अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनाए रखी है। इसके अलावा, कंपनी की बिक्री वॉल्यूम में भी 1.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और कुल बिक्री 5.86 करोड़ पीस तक पहुंच गई। कंपनी का कहना है कि उसके नए प्रोडक्ट लॉन्च को बाजार से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिससे आने वाले समय में ग्रोथ को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
₹125 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान
इसी बीच, पेज इंडस्ट्रीज ने अपने शेयरधारकों के लिए ₹125 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 11 फरवरी 2026 तय की गई है। बता दें कि बीएसई पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी इससे पहले करीबन 63 वीं बार अंतरिम डिविडेंड दे चुकी हैं। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर 4.4 फीसदी की तेजी के साथ ₹35,890 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, बीते 12 महीनों में स्टॉक करीब 22 फीसदी टूटा है, लेकिन ताजा नतीजों और डिविडेंड एलान के बाद निवेशकों को इसमें आगे सुधार की उम्मीद नजर आ रही है।