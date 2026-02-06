Hindustan Hindi News
1 शेयर पर ₹125 का मुनाफा बांटेगी कंपनी, ऐलान के बाद से निवेशकों की है शेयर पर नजर

शेयर बाजार में इस घोषणा को निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ 35,650 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

Feb 06, 2026 04:05 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Page Industries Share: पेज इंडस्ट्रीज ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹125 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह फैसला कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और बेहतर कैश फ्लो को दिखाता है। इस डिविडेंड के जरिए पेज इंडस्ट्रीज ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने निवेशकों को मुनाफे में हिस्सेदारी देने को प्राथमिकता देती है। शेयर बाजार में इस घोषणा को निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ 35,650 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

कंपनी के बोर्ड ने यह अंतरिम लाभांश ऐसे समय में घोषित किया है, जब पेज इंडस्ट्रीज का कारोबारी प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है। ₹125 प्रति शेयर का डिविडेंड एक बड़ी रकम मानी जा रही है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लंबे समय से कंपनी में निवेश किए हुए हैं। इससे पहले भी कंपनी समय-समय पर अपने शेयरधारकों को अच्छे डिविडेंड देती रही है, जिससे उसकी छवि एक भरोसेमंद और शेयरधारक-हितैषी कंपनी के रूप में बनी हुई है।

इस डिविडेंड का सीधा फायदा उन सभी शेयरधारकों को मिलेगा जिनके नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर दर्ज होंगे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का मजबूत डिविडेंड यह दिखाता है कि कंपनी के पास पर्याप्त नकदी मौजूद है और वह भविष्य की जरूरतों के साथ-साथ निवेशकों को भी संतुलित तरीके से रिटर्न दे सकती है। खास बात यह है कि ऐसे समय में जब कई कंपनियां खर्चों को लेकर सतर्क हैं, पेज इंडस्ट्रीज का यह कदम निवेशकों का भरोसा और मजबूत करता है।

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

