1 शेयर पर ₹125 का मुनाफा बांटेगी कंपनी, ऐलान के बाद से निवेशकों की है शेयर पर नजर
शेयर बाजार में इस घोषणा को निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ 35,650 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
Page Industries Share: पेज इंडस्ट्रीज ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹125 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यह फैसला कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और बेहतर कैश फ्लो को दिखाता है। इस डिविडेंड के जरिए पेज इंडस्ट्रीज ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने निवेशकों को मुनाफे में हिस्सेदारी देने को प्राथमिकता देती है। शेयर बाजार में इस घोषणा को निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ 35,650 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
क्या है डिटेल
कंपनी के बोर्ड ने यह अंतरिम लाभांश ऐसे समय में घोषित किया है, जब पेज इंडस्ट्रीज का कारोबारी प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है। ₹125 प्रति शेयर का डिविडेंड एक बड़ी रकम मानी जा रही है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लंबे समय से कंपनी में निवेश किए हुए हैं। इससे पहले भी कंपनी समय-समय पर अपने शेयरधारकों को अच्छे डिविडेंड देती रही है, जिससे उसकी छवि एक भरोसेमंद और शेयरधारक-हितैषी कंपनी के रूप में बनी हुई है।
इस डिविडेंड का सीधा फायदा उन सभी शेयरधारकों को मिलेगा जिनके नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर दर्ज होंगे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का मजबूत डिविडेंड यह दिखाता है कि कंपनी के पास पर्याप्त नकदी मौजूद है और वह भविष्य की जरूरतों के साथ-साथ निवेशकों को भी संतुलित तरीके से रिटर्न दे सकती है। खास बात यह है कि ऐसे समय में जब कई कंपनियां खर्चों को लेकर सतर्क हैं, पेज इंडस्ट्रीज का यह कदम निवेशकों का भरोसा और मजबूत करता है।
