अमूल से मदर डेयरी तक...22 सितंबर से 4 रुपये लीटर तक घट जाएंगे दूध के दाम

जीएसटी दरों में किए गए बदलाव से पैकेज्ड दूध के दाम कम हो जाएंगे। दरअसल, दूध पर पहले 5% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता था जो अब 22 सितंबर से जीरो हो जाएगा। ऐसे में पैकेज्ड दूध के दाम घट जाएंगे और देश भर के उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी। आइए जान लेते हैं कि दूध के दाम कितने रुपये तक कम होंगे।

4 रुपये प्रति लीटर तक घट जाएंगे दाम अमूल और मदर डेयरी सहित प्रमुख दूध ब्रांडों की खुदरा कीमतों में ₹3-4 प्रति लीटर की कमी आने की उम्मीद है। अमूल का फुल-क्रीम दूध 'अमूल गोल्ड' और मदर डेयरी का फुल-क्रीम दूध वर्तमान में लगभग ₹69 प्रति लीटर बिकता है और टैक्स कटौती के बाद इसकी कीमत घटकर ₹65-66 प्रति लीटर होने की संभावना है। टोंड दूध, भैंस के दूध और अन्य पैकेज्ड दूध के प्रकारों में भी इसी तरह की कटौती की उम्मीद है। बता दें कि दूध भारत में सबसे ज्यादा खपत वाले खाद्य उत्पादों में से एक है। विश्लेषकों का कहना है कि दूध की कीमतों में कटौती का असर दही, पनीर और मक्खन जैसे अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।